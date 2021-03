Instan a inscribirse para las Becas Progresar: quiénes y cómo pueden hacerlo

MÁS DETALLES

El Ministerio de Educación de la Nación instó a inscribirse a las Becas Progresar Trabajo 2021.Desde la cartera nacional remarcaron: “Si tenés entre 18 y 40 años te invitamos a participar de este proyecto que fomenta la educación y la capacitación para el mundo del trabajo”Precisaron que los interesados pueden anotarse desde la web: http://argentina.gob.ar/educacion/progresar o en la App Progresar+.Precisaron al respecto que “en todo el país los Centros de Formación Profesional brindan cursos sobre diferentes temáticas y oficios: Textil, Energía,Turismo, Metalurgia, Mecánica Automotriz, Construcciones, Informática, Agropecuario, Estética profesional”.Para conocer los cursos que se realizan en tu localidad y la oferta disponible ingresá en http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y... Allí podrán seleccionar por sector y jurisdicción.Para poder recibir la beca, los ingresos del beneficiario y los del grupo familiar con el que conviva no pueden superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Cada salario mínimo es de $21.600, por lo que los ingresos de la persona y/o el grupo familiar (en caso de que conviva con sus familiares) no debe ser mayor a $64.800.Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.Ser alumna/o regular de una institución educativa.Progresar Trabajo está destinado a personas jóvenes, pero hay algunas excepciones de acuerdo a la situación y contexto de cada interesado. Los límites de edad establecidos son los siguientes:Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.El límite de edad sube hasta los 35 años en el caso de personas con hijas/os menores de 18 años que se encuentren a cargo de un hogar monoparental (es decir, una mamá sola o un papá solo).El límite es hasta los 40 años para quienes no tienen un trabajo formal registrado.Las personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas no tienen límite de edad para acceder.La cantidad de pagos del Progresar Trabajo dependerá de cuánto dure el curso de formación profesional en el que se inscriba el beneficiario. Independientemente de la duración del curso, por cada mes se cobrarán $3.600.Cobrás el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el curso.El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.Una vez aprobada la inscripción, podés consultar en Fecha y lugar de cobro cuándo comenzás a cobrar: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2 El registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región.El listado completo de los cursos de formación profesional, de acuerdo a la orientación elegida y zona de residencia, se pueden ver en este link: http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones La inscripción se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la página web de Progresar Trabajo, en el siguiente link: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php Entrar a https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php Clickear en "usuario nuevo" en caso de no estar registrado en Progresar.Completar los datos personales como nombre y apellido, CUIL y correo electrónico, y crear un usuario con su respectiva contraseña.Luego de registrarse, se podrá ingresar al sistema de gestión personalizada donde está el formulario de inscripción y toda la información sobre la gestión de la beca Progresar Trabajo.También se puede descargar la App Progresar +, desde donde se puede realizar no sólo la inscripción al programa desde el celular sino también simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua. Se descarga en este link: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.progresar&hl=es_AR&gl=US La nueva línea de becas -que se suma a Progresar Superior, Progresar Obligatorio y Progresar Enfermería- tiene por objetivo preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales, con inserción en el ámbito económico-productivo.Durante el lanzamiento del programa, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, comentó que "al día de hoy ya hay más de 600 mil inscriptos en las Becas Progresar y busca "fomentar y acompañar las trayectorias educativas hacen al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria". "Por eso hemos ampliado el presupuesto para este año alcanzando los $27 mil millones y proyectamos llegar a más de 750 mil becarias y becarios en esta primera etapa", aseguró.