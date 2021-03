Covid-19: El gobierno Nacional anunció nuevas medidas para "contener los casos"

INDICADORES DE RIESGO EPIDEMIOLOGICO:

Razón de los casos:

Incidencia:

VARIANTES DE RIESGO AUMENTADO:

CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

El gobierno nacional anuncia hoy una serie de medidas para contener el incremento de casos de coronavirus ante "la preocupante situación epidemiológica", que ha mostrado en las últimas semanas" un aumento sostenido del número de casos.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció esta noche que desde mañana y hasta el 31 de marzo inclusive "el sector público nacional queda eximido de la presencialidad, ante la búsqueda de que "el virus se contenga y no se continúe transmitiendo"."Estamos buscando que el virus se contenga y no se continúe transmitiendo. A partir del día de mañana, lunes 29, y hasta el 31 inclusive, el sector público nacional queda eximido de la presencialidad", resaltó Cafiero.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó esta noche que "la situación epidemiológica es preocupante" en la Argentina, y destacó que "se reforzarán los protocolos".Según el artículo 4 del DNU 167/2021 vigente que prorroga la emergencia sanitaria, se proponen dos indicadores para definir el riesgo epidemiológico, los mismos son:Cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1.20.cuando el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150.Teniendo en cuenta esos indicadores hay 45 departamentos de 13 provincias, que se encuentran en mayor riesgo ya que superaron los parámetros de los dos indicadores, mientras que hay cuatro departamentos, de cuatro provincias, que presentan una incidencia mayor de 150 y ya que se trata de grandes aglomerados urbanos, constituyen un riesgo elevado.-Buenos Aires: Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López.-Chaco: Mayor Luis J. Fontana-Córdoba: Tercero Arriba-Corrientes: Goya-Entre Ríos: Colón-Mendoza: Luján de Cuyo-Misiones: Montecarlo-San Juan: San Juan capital-Santa Cruz: Deseado-Santa Fe: Castellanos, Constitución, Rosario, San Lorenzo, San Martin,-Santiago del Estero: Santiago del Estero capital-Tucumán: San Miguel de Tucumán, Lules, Tafí Viejo, Yerba Buena-Ciudad de Buenos Aires-Ciudad de Córdoba-Ciudad de Corrientes-Ciudad de Posadas, MisionesEn función de lo expuesto, el Gobierno nacional recomendó a los gobiernos provinciales y municipales de esos departamentos, a implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, teniendo en cuenta las actividades definidas como alto, mediano y bajo riesgo.En relación con las variantes cuyo ingreso al país y transmisión implican un riesgo aumentado, el Gobierno nacional informó que, si bien ninguna de las mismas presenta una circulación persistente, se han detectado 45 casos, 28 de la variante del Reino Unido (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán) y 17 de la variante Manaos (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero).El Gobierno nacional destacó la importancia de continuar llevando adelante las medidas básicas de cuidado que son la distancia de dos metros, utilizar tapa boca, mantener la higiene de las manos, realizar las actividades al aire libre o en ambientes aislados. Además, destacó la importancia de la consulta precoz ante síntomas, de evitar el contacto con otras personas y de cumplir el aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.Estas medidas sumadas a la suspensión de vuelos, el refuerzo del control en la frontera y el cumplimiento del aislamiento favorecerán el objetivo de minimizar la transmisión del virus."La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país", resaltó Vizzoti durante un mensaje junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos.