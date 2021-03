Fernández: "La deuda que heredamos, en los términos que está, es impagable"

El presidente Alberto Fernández señaló que en materia económica "no existe una contradicción" con la visión que tiene Cristina Kirchner sobre esas cuestiones, en especial sobre la negociación en marcha con el FMI para reprogramar los próximos vencimientos con ese organismo, y remarcó que "la deuda, en los términos en que está, es impagable".



"No existe la contradicción, es una contradicción que siempre nos quieren imponer, porque hay un deseo muy claro de dividirnos y hacernos aparecer en posiciones contrapuestas, que no son tales", subrayó el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a Radio Del Plata, en el programa 'El Cohete a la luna' que conduce el periodista Horacio Verbitsky.



"Son formas de decir las cosas, modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo", señaló Fernández en referencia a las definiciones realizadas por la vicepresidenta y titular del Senado durante una visita a la localidad bonaerense de Las Flores, el 24 de marzo último.



En esa ocasión, Cristina Kirchner aseguró que la Argentina no se encuentra en condiciones de pagar los vencimientos de la deuda que tiene con el FMI: "No podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata", dijo.



En relación con esos dichos, el Presidente recordó que "días atrás, antes de que Cristina hablara (en Las Flores), en un acto que hicimos en Almirante Brown, yo le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al Fondo 3500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares, y que año siguiente (2023) teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares".



"Semejantes cifras lo único que dan cuenta es de cuanto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo", puntualizó y agregó: "ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dolares el año que viene? Ninguna. Si ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.500 millones de dólares este año", advirtió.



Y luego subrayó: "En verdad, lo que estamos diciendo, es que la deuda que heredamos, en los términos en que está, es impagable".



Por esto, Fernández agregó que el objetivo del Gobierno en sus tratativas con el FMI es "ver cómo negociar con el Fondo para obtener las mayores ventajas y, en eso, Martín (por Guzmán) está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo bien".



El Presidente contó que el FMI, durante el reciente viaje que hizo a Estados Unidos el ministro de Economía, "admitió algo que parecía impensado" para el organismo al sostener que "la inflación reconoce múltiples causas que la determinan".



"Esto era algo impensado, porque para el Fondo siempre es efecto de la inflación monetaria y del déficit fiscal", subrayó el mandatario y luego destacó: "Por primera vez, el FMI dijo que eso (la inflación monetaria y el déficit) son dos causas pero hay muchas más que determinan la inflación".



"Eso es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, cuando nos dicen 'dejen de emitir' o 'reduzcan el déficit, porque eso genera inflación', y nosotros decimos 'miren que la inflación argentina no está determinada por eso': está determinada por una multitud de causas, que van desde eso hasta eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos", agregó Fernández.



Además, consultado por el debate en torno a evitar el déficit fiscal o la expansión del gasto público, contestó: "El kirchnerismo que yo aprendí, que es el kirchnerismo al lado de Néstor, era un kirchnerismo que se irritaba por el déficit fiscal, que creía que el déficit fiscal era definitivamente nocivo, y razonablemente lo es, porque esto de gastar lo que no tenés, en cualquier hipótesis, es nocivo".



Aunque sobre ese punto luego añadió: "Digo eso pero también digo que estamos en un mundo donde el déficit fiscal es la regla y el superávit es la excepción, porque la pandemia ha dejado en situación de déficit a todos".



Y luego detalló: "Nosotros seguimos expandiendo la economía, y también la emisión, la obra pública se multiplicó por dos, la educación en términos de infraestructura, la infraestructura educativa, se multiplicó por siete, no estamos diciendo que estamos en una época de restricciones del gasto para garantizar un equilibrio fiscal o un superávit fiscal".



"Lo que creemos es que tuvimos un déficit fiscal importante y que tenemos que ir reduciéndolo hasta acercarnos al equilibrio fiscal en cuanto podamos, pero la Argentina no tiene una economía retractiva en ese sentido, de ninguna manera es así: la inversión en obra pública se multiplicó más del doble, y AYSA multiplicó siete veces su presupuesto para hacer obra pública de aguas y de tratamientos cloacales. ¿Eso no es una economía expansiva", finalizó.