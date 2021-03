Diputados aprobó las modificaciones al monotributo: Detalles del proyecto

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto del Ejecutivo que busca modificar el monotributo a fin de actualizar las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020.



El nuevo Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes comenzará a regir cuando la Cámara alta apruebe el proyecto, que se estima será en los primeros días de abril.



La iniciativa tiene dos ejes centrales: por un lado la actualización de las categorías y la transición entre Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG).



Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021, mientras que el resto deberá pasar al régimen general.



De acuerdo con el texto, podrán deducir además en el primer año el 50 por ciento del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30 por ciento en el segundo y el 10 por ciento en el tercer año.



Según el proyecto, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder considerarse inscriptos en el monotributo:



En concepto de Aportes al SIPA y Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales: la diferencia entre la categoría en la que se encontraba inscripto y la máxima categoría según la actividad desarrollada (Servicios o venta de cosas muebles). Este requisito será de aplicación desde el mes en el que se hubiese excedido, por primera vez, el límite superior de ingresos brutos correspondiente a la máxima categoría de la actividad y hasta el mes de diciembre de 2020, ambos inclusive, debiendo permanecer categorizado en aquella durante todo ese plazo.



En concepto de Impuesto Integrado: un monto adicional del 10% sobre la diferencia entre el importe excedido y la categoría máxima

correspondiente. En caso que los contribuyentes se hubieran excedido en más de un 25% del límite superior de la categoría que corresponda, no quedarán incluido dentro de las previsiones comentadas.



Asimismo, se establece un Procedimiento Transitorio de Acceso al Régimen General con diferentes beneficios, como el cómputo del crédito fiscal por compra de bienes, locaciones o prestaciones de servicios y un crédito fiscal adicional en el impuesto al valor agregado. En el impuesto a las ganancias se permitirá computar determinados gastos deducibles.



También, el proyecto prevé la implementación de beneficios a pequeños contribuyentes cumplidores que, no obstante encontrarse suspendidos, se incorporen voluntariamente al Régimen General.



Sesión



La iniciativa recibió 237 votos afirmativos, 0 negativos y 2 abstenciones.



El proyecto tuvo el apoyo transversal del todos los bloques, aunque Juntos por el cambio planteó algunas disidencias. Las dos diputadas que se abstuvieron fueron la radical Aida Ayala y la legisladora del PRO, Ingrid Jetter.



Al momento de la votación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se hizo presente en el recinto para seguir el debate de las modificaciones al impuesto a las Ganancias.



Al describir el proyecto como miembro informante, el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó que "el contribuyente que pase voluntariamente al régimen general tiene cuatro años de beneficios: el 1° puede descontar las compras de los 12 meses anteriores, el 2° el 50% del IVA, el 3° el 30% y el 4° el 10%".



A su turno, el radical Luis Pastori planteó algunos reparos con el proyecto oficialista, pero anunció el apoyo en general y en particular del interbloque de Juntos por el Cambio. “Al momento de acompañar dudamos de su eficacia en cuanto al futuro”, indicó.



“Este proyecto no es tan bueno como sí necesario. No es una reforma a la Ley de Monotributo sino una suerte de blanqueo hacia el pasado para determinados contribuyentes que se excedieron en los límites de facturación de su actividad, y una suerte de puente de plata o aterrizaje suave al pasar del Régimen Simplificado al Régimen General”, explicó el misionero sobre la iniciativa.



Al cierre, el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, señaló: “Al igual que el proyecto de Ganancias, el de #PequeñosContribuyentes también trae alivio a la clase media, por lo que vamos a acompañarlo. Tenemos una diferencia de complejidad entre un sistema y otro que es compleja de sortear".



“Queremos empresas que pasen al régimen general, que crezcan y se potencien. Tenemos que facilitar esa migración, y creo que este proyecto no es la solución definitiva pero sí es un paso en el camino correcto”, agregó.



La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.