En maratónica sesión, Diputados debate la reforma del impuesto a las Ganancias

La sesión especial convocada por la Cámara de Diputados en la que se votarán los cambios al impuesto a las Ganancias, además de la reforma del régimen fiscal de monotributistas, comenzó este mediodía y se estima que se extenderá por casi 20 horas.El oficialismo encara el debate por Ganancias con el resultado garantizado de antemano, más allá de algunas disidencias parciales que la oposición planteará durante la sesión.En primer lugar, los diputados plantearán una voluminosa cantidad de cuestiones de privilegio, y luego se procederá a tratar el régimen de inclusión fiscal de pequeños contribuyentes, seguido de la ley de dopaje deportivo y la de educación ambiental.Se espera que la votación de la ley de Ganancias se produzca bien entrada del domingo, tras una maratónica sesión en la que están anotados como oradores 50 diputados oficialistas y 30 de Juntos por el Cambio, sumado a legisladores de otros bloques.Al comienzo de la sesión, se aprobó la renuncia del diputado nacional por Río Negro Martín Soria (Frente de Todos), quien asumirá como ministro de Justicia de la Nación.La reforma del impuesto a las Ganancias, que busca beneficiar a más de un millón de trabajadores y jubilados, en el marco de una maratónica sesión que contará con la presencia de ministros del gabinete nacional.La iniciativa, presentada inicialmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e impulsado luego por todo el oficialismo, modifica el artículo 30 de la ley de impuesto de las Ganancias, para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el tributo, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150 mil brutos.Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.El proyecto tiene amplia aceptación y fue apoyado por el Frente de Todos, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal, Movimiento Popular Neuquino y Juntos por el Cambio, que presentó disidencias parciales.El despacho contempla además excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años con un monto anual de hasta 67.400 pesos, y por elementos de trabajo o capacitación.La ley, que se buscará convertir en ley en la primera semana de abril, se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo.Además, se establece que los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las Ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.En tanto, la reforma del monotributo, tiene dos ejes centrales: por un lado la actualización de las categorías y la transición entre Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG).A través de la iniciativa, se contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021, mientras que el resto deberá pasar al régimen general.De acuerdo con el texto, podrán deducir además en el primer año el 50 por ciento del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30 por ciento en el segundo y el 10 por ciento en el tercer año.Fuentes parlamentarias adelantaron que la sesión podría extenderse hasta la mañana del domingo.Esta será la primera sesión ordinaria del año, que tendrá como dato inusual que se realizará un sábado, una situación que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso.