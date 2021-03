En Entre Ríos se comenzará a aplicar la vacuna china a mayores de 70 años

Política Ministros de Salud acordaron diferir segunda dosis de la vacuna contra el covid

También destacó la necesidad de profundizar las medidas de autocuidado para prevenir el incremento de casos que pueden incluir nuevas variantes en las próximas semanas.Integrantes del gabinete provincial se reunieron en el Salón de los Gobernadores con representantes del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) para analizar la situación epidemiológica de Entre Ríos y avanzar sobre un plan de acción ante la posible segunda ola de covid 19 en el país."El gobernador Gustavo Bordet destaca la necesidad de trabajar en este contexto de pandemia de un modo intersectorial, interministerial e interjurisdiccional. Hoy nos reunimos todas las áreas del gobierno provincial con el COES que nos brindó un estado de situación, no solamente sobre el plan rector de vacunación, sino también el contexto internacional y regional, cómo se encuentra el sistema sanitario y de la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de cuidado", dijo la vicegobernadora Laura Stratta tras el encuentro.Explicó que la vacuna es una herramienta muy importante, pero reiteró la importancia de seguir profundizando las medidas de autocuidado, como el tapabocas, el distanciamiento y la higiene, “además de continuar trabajando con cada uno de los municipios, el sector productivo, industrial, los comercios, emprendimientos e instituciones para el cumplimiento de los protocolos”.“Esto es algo que tenemos que seguir sosteniendo como parte del plan de acción, pero sobre todo entendiendo que somos todos eslabones que necesitamos construir estas políticas de cuidados integrales que incluyen a la vacuna pero que también requieren de una gran responsabilidad social”.“Avanzamos en un plan de acción que nos permita recibir lo que se espera sea la segunda ola en nuestro país y en la provincia, con todo el aprendizaje acumulado en este año de pandemia, detectando fortalezas y debilidades, pero sobre todo siendo plenamente conscientes que la pandemia no solo tiene una dimensión sanitaria, sino que también tiene una dimensión social y económica que tenemos que atender", expresó la vicegobernadora.Por su parte la ministra de Salud, Sonia Velázquez, recordó que se continúa en contexto de pandemia y que se sigue trabajando “con un pronóstico posible que puede suceder en función de las nuevas variantes y nuevas cepas que están asolando a otros países del mundo", dijo y remarcó la importancia de entender que la vacuna es una herramienta sanitaria más dentro de este contexto.En ese marco, indicó que "trabajamos sobre varias dimensiones que tienen que ver con la organización de los servicios, ya que nuestros servicios de salud no se pueden expandir más porque ya lo hemos hecho, tenemos un recurso humano crítico que es finito y por lo tanto tenemos que planificar y organizar en función de la dinámica que nos va planteando la pandemia".Señaló que “otro de los componentes tiene que ver con la adquisición de los insumos, que ya hemos previsto y nos estamos estoqueando para poder centralizar compras que luego vamos a ir distribuyendo en función de lo que vaya ocurriendo en el tránsito de la pandemia".Mencionó como otro de los aspectos importantes “la capacitación, que seguimos desarrollando en los equipos de salud. Nosotros contamos con muchas lecciones aprendidas, en función de fortalezas y debilidades, que es muy necesario poner en agenda a los fines de seguir trabajando la política pública sanitaria, pero de forma integrada, intersectorial con las otras políticas públicas del Estado provincial"."La dimensión que tiene esta pandemia también atraviesa varias cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo social, lo político, lo institucional, y es por ello que apelamos a trabajar fuertemente en lo que tenga que ver con políticas de cuidado, que impliquen no solamente la internalización de medidas de bioseguridad, sino también el cumplimiento estricto de los protocolos”, señaló Velázquez.“Si nosotros los cumplimentamos en cada una de las instituciones, en los comercios, en nuestro desarrollo personal, va a redundar en un fortalecimiento y en un cuidado colectivo. De esa forma, podemos prevenir los confinamientos y otras medidas restrictivas a las que no queremos llegar", subrayó.En ese marco, consideró que “hoy tenemos que rediseñar y fortalecer nuestros planes estratégicos operativos en el contexto de pandemia, a nivel sanitario y epidemiológico, y también nuestros planes estratégicos de vacunación”.Respecto a esto último, destacó que “venimos trabajando con un ritmo realmente muy prometedor, en función de la llegada de las nuevas vacunas y de la aprobación reciente de la Sinopharm, que estaba aprobada para menores de 59 años y ahora la contamos también para poder orientar todo nuestro esfuerzo a vacunar no solamente a la población de mayores de 70 años, sino a incorporar una población objetivo muy importante que son los mayores de 60 años y teniendo en cuenta los factores de riegos”.Los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Producción, Juan José Bahillo; de Economía, Hugo Ballay, y de Desarrollo Social, Marisa Paira, participaron en el encuentro, al igual que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y el jefe de Policía, Gustavo Maslein, entre otras autoridades.En tanto, la secretaria de Salud, Carina Reh; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, y el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, además del director del hospital San Martín, Carlos Bantar, fueron los funcionarios de Salud que se sumaron a la reunión.