Municipales de Gualeguaychú tendrán aumento del 27% en tres tramos

Este jueves, alrededor de las 20 horas, finalizó la reunión que tuvieron los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg) con los representantes del Municipio. Tras el encuentro, el gremio aceptó la oferta del Ejecutivo, y la misma consta de un aumento del 27% a pagar en tres tramos.



El acuerdo alcanzado consta de un aumento del 18% retroactivo a marzo, y un 5% en mayo, ambos remunerativos y bonificables. Esto significa un incremento del 23% antes del aguinaldo. Y después vendrá otro aumento del 4% en agosto. Esto es lo correspondiente al primero semestre, por lo que ambas partes volverán a verse las caras en septiembre para negociar la última parte del año y los dos primeros meses de 2022. Además, se logró convenir que el sueldo mínimo dentro del Municipio sea de $28 mil pesos.



Y aunque el acuerdo se firmará el viernes a las 9 de la mañana, el gremio decidió levantar las medidas de fuerza que iban a comenzar a partir de la hora cero del 26 de mayo. Las mismas iban a constar en "retenciones en puestos de trabajo por espacio de 4 horas diarias por sección y/o turno", lo cual iba a significar, por ejemplo, que durante la madrugada del viernes no hubiera servicio de Higiene Urbana, lo cual finalmente no sucedió debido a que durante la noche del jueves salieron a trabajar.



De la reunión participó la comisión directiva completa del gremio que encabeza el secretario general Oscar Soto, mientras que por parte del Municipio participaron la secretaria de Gobierno Delfina Herlax; el secretario de Hacienda Santiago Irigoyen; el director de Personal Renzo Peruzzo; y el director de Legal y Técnica Martín Britos.



De entrada, el sindicato informó sobre las medidas de fuerzas que se iban a realizar en caso de no llegar a un acuerdo, lo cual tensó de entrada la reunión, y tras varias discusiones acaloradas, los representantes del Municipio pusieron esta última oferta sobre la mesa, la cual fue aceptada.



Una de las razones por las cuales se le dio el visto bueno a esta última oferta del Ejecutivo fue que, en caso de haber sido rechazada, el paso siguiente iba a ser ir a una conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo, y esta instancia puede llegar a tener una demora superior a los 30 días, y ante el riesgo de un rebrote por culpa de la llegada de la segunda ola de la pandemia -lo cual dilataría mucho más los tiempos- se optó por aceptar este incremento para el primer semestre.



Antes del encuentro del jueves por la tarde, la última oferta del gobierno fue del 20% de aumento y un mínimo garantizado de $25.000, mientras que los municipales habían pedido un 33% y un mínimo garantizado de $30.000. "Las medidas ya están tomadas, solo queda esperar si el Ejecutivo Municipal hará un esfuerzo en favor de sus trabajadores”, había concluido el sindicato previo a la reunión.



Sin embargo, nada de todo esto terminó pasando y las negociaciones llegaron a buen puerto: el Ejecutivo subió la oferta y el sindicato bajó sus pretensiones. Los testigos afirman que la reunión fue acalorada, y tanto de un lado como del otro admitieron que fue duro dar el brazo a torcer. Sin embargo, en las vísperas de una jornada de medidas de fuerzas, las cuales amenazaban con ir en incremento, se llegó a un acuerdo, que será firmado el viernes a las 9 de la mañana para que no queden dudas al respecto y firmar un armisticio hasta septiembre, cuando se volverá a sentar a negociar. (El Día)