Bordet: “Siempre hemos mantenido actitud de escucha y diálogo”

El gobernador Gustavo Bordet destacó el desarrollo del sistema bimodal y de burbujas en la educación entrerriana en el marco de la pandemia e instó a redoblar las medidas de autocuidado.También reiteró el llamado del gobierno a los gremios docentes para “continuar con el diálogo y llegar a puntos de acuerdo que fortalezcan la educación”.El mandatario entrerriano, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, visitó esta semana la escuela secundaria Nº 6 Justo José de Urquiza, de Rincón de Nogoyá, a la que asisten 82 alumnos. Hay un total de 766 escuelas primarias rurales en Entre Ríos de las cuales 511 son de personal único y 192 secundarias rurales en sus diversas modalidades.En ese marco se refirió a la “la importancia de la presencialidad en la educación”, y valoró “el buen desarrollo de la bimodalidad y el sistema de burbujas que se ha organizado en toda la provincia”. También resaltó “el vínculo de los niños, jóvenes, docentes y de toda la comunidad en el ámbito de la escuela. Tanto en las ciudades como en las zonas rurales”.Además, Bordet ratificó que “decidimos convocar a los gremios docentes para continuar con el diálogo que nos permita alcanzar a puntos de acuerdo para que no perdamos días de clases, que son tan valiosos en este contexto”.“Siempre hemos mantenido una actitud de escucha y diálogo en el marco de las condiciones con las que cuenta la administración de los recursos del Estado. Hemos hecho los máximos esfuerzos para garantizar una vuelta a clases presenciales que nos permita desandar el camino del año pasado, y trabajamos en red con los actores de la comunidad para llegar a cada rincón de la provincia con contenidos educativos”, resaltó el mandatario.Por último, sostuvo que “habrá un nuevo encuentro con los gremios docentes la semana que viene, y todas las veces que hagan falta, para que los docentes puedan desempeñarse en mejores condiciones y, principalmente, para que nuestras niñas, niños y jóvenes no pierdan días de clases, porque sabemos de las consecuencias que eso trae en las trayectorias educativas”.Las instituciones escolares de zonas rurales son la mayoría de los establecimientos de Entre Ríos. Hay un total de 766 escuelas primarias rurales de las cuales 511 son de Personal Único y 192 secundarias rurales en sus diversas modalidades.En este sentido, el titular del organismo educativo, Martín Müller hizo mención al permanente monitoreo que la provincia lleva adelante en cada una de las instituciones rurales "la vuelta a la presencialidad se está desarrollando con responsabilidad y buenos resultados", aseguró.En referencia a la nueva presencialidad, la directora de Educación Primaria Mabel Creolani aseguró que “se ha realizado exitosamente respetando los protocolos y con muy pocas dificultades porque está dado el contexto natural como los espacios verdes y las condiciones de recursos humanos”.Además, “las extensiones de los espacios verdes y los espacios físicos de estas escuelas contribuyen a la implementación del protocolo provincial respecto a las condiciones sanitarias”.Por su parte, la directora de Educación Secundaria, Alejandra Ballestena sostuvo que “la presencialidad fue muy bien aceptada con todas sus modificaciones tanto de los estudiantes, profesores y familias”, y resaltó que “es muy importante el vínculo pedagógico que se da en la presencialidad, cuestión que no se ve en la virtualidad”. “Las escuelas se están readecuando y adaptando muy bien porque quieren la presencialidad”, afirmó.“Tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano la escuela es un lugar de encuentro muy importante pero en la ruralidad esta importancia se acrecienta porque es el único espacio de reunión social que tiene esa comunidad, se le da un mayor valor a la escuela como espacio de encuentro y vínculo”, explicó Ballestena.