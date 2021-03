El Gobierno evalúa una batería de medidas para ralentizar contagios de Covid 19

Política Parte a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas para traer vacunas Sputnik V

El Gobierno nacional continúa trabajando para definir "lo antes posible" una batería de medidas que permitan ralentizar el alza de contagios de coronavirus peroFuentes oficiales precisaron que si bien las medidas de restricción de circulación nocturna "fueron efectivas" en momentos en que se registró un pico de casos, "hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria"."Una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada con éxito luego del pico de casos a fin de año por las fiestas y demostró ser efectiva ya que después los casos se estabilizaron y bajaron", explicaron las fuentes oficiales consultadas.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró que existe un "consenso claro" entre la Nación y las provincias en torno a que, "si hay un aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible en la unidad geográfica mínima y, en lo que hace a la circulación de personas, no apuntar a un confinamiento sino a franjas horarias".En este punto, en una entrevista que brindó a Radio La Red, Vizzotti puso como ejemplo el caso de municipios donde, eventualmente, se podría avanzar con una diferenciación "por barrios", en relación a la aplicación de eventuales medidas restrictivas para mitigar la propagación del coronavirus en un contexto de alza en el número de contagios.señalaron en ese sentido que "dentro de las lecciones aprendidas en el primer año de la pandemia en cuanto a la circulación de las personas, se evidencia la importancia de tomar medidas lo más temprano posible en la unidad geográfica mínima".La ministra explicó que el Gobierno trabaja para avanzar con la implementación de "medidas adicionales" para ralentizar la llegada de una segunda ola de coronavirus, "antes de Semana Santa, en la que se prevé mucha movilidad de personas".Entre esas medidas, señaló, se analiza la de exigir un PCR pago, a cargo de las personas que regresan al país desde el exterior.La Casa Rosada viene analizando diversas alternativas desde hace varios días, especialmente luego del aumento sostenido de casos en los países sudamericanos y un alza en los números de contagios en las regiones más pobladas de la Argentina.En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió en Casa de Gobierno con el ministro de Transporte, Mario Meoni, y con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica para definir en los próximos días medidas restrictivas.Según explicaron fuentes gubernamentales, esas medidas queEsta mañana, la ministra Vizzotti otorgó mayores detalles sobre la posición oficial que, por estas horas, tiene un motivo central ya definido e incuestionable: "La idea es desalentar el turismo externo y alentar el interno".En ese marco, descartó la posibilidad de que se implemente el sistema de hoteles para que los residentes argentinos que arriben al país desde el exterior cumplan allí con el confinamiento.Mientras tanto, Vizzotti remarcó que "no es una buena idea el turismo a países donde circulan las nuevas cepas" y aclaró que la Argentina no tiene, al momento, "circulación predominante de ninguna de las variantes nuevas".En paralelo, las, con el objeto de que cumplan estrictamente con la cuarentena establecida para esos casos, añadieron las fuentes.Respecto del panorama epidemiológico general, la ministra afirmó que "si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo antes posible, no esperar a tener un aumento acelerado".La máxima responsable de la cartera Sanitaria dijo también que se está ", no solo por la situación de la Argentina sino por la global, (por lo que ocurre en) el hemisferio norte y los países vecinos como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay".Fue en ese sentido que, desde hace varios días, se vienen sucediendo diversas reuniones de las que participaron funcionarios de diversos ministerios y reparticiones como Seguridad, Transporte y Migraciones, pasando también por encuentros y diálogos con gobernadores y autoridades sanitarias provinciales.Sobre la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas, Vizzotti dijo que "es algo que venimos analizando desde un principio", y mencionó que "el Reino Unido lo hizo, Canadá también y tuvieron buenos resultados respecto a la mortalidad"."El concepto más importante es que no se va a dar una sola dosis, se van a dar las dos, pero se puede diferir la segunda dosis; eso podría redundar en un beneficio sanitario que vimos en el Reino Unido, donde bajó mucho la mortalidad", explicó la ministra en la entrevista que concedió esta mañana.