Cristina: "A los que estatizaron deudas en dictadura nunca les pasó nada"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró en Las Flores que "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada", durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Las Flores, donde encabezó un acto en conmemoración por el 45 aniversario del último golpe de Estado.“Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico. A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos y nos dejaron ese regalo. Entre ellos, la familia y del grupo económico de ya sabemos quién. Se hicieron los otarios cuando todos los argentinos debimos pagar la deuda de ellos", señaló la Cristina Fernández de Kirchner en una clara alusión al expresidente Mauricio Macri y su padre, el empresario Franco Macri.Y en ese sentido, la expresidenta agregó: "Fíjese que dos extremos, aquellos que fueron los que interrumpieron un gobierno constitucional son los que los instigaron y generaron la deuda".Cristina formuló estas declaraciones al participar en el acto en el que se formalizó la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia"Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes", publicó esta mañana la expresidenta a través de la red social Twitter.De la ceremonia participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado nacional Máximo Kirchner; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y el intendente local, Alberto Gelené.Además, estuvieron presentes Gladis D'Alessandro, esposa del detenido-desaparecido Carlos Labollita, que fue amigo de Néstor Kirchner cuando ambos estudiaban y militaban en la Plata durante los años ’70.La ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, en el centro provincia de Buenos Aires, funcionó como un centro clandestino de detención durante los años del gobierno militar que se inició en el golpe del 24 de marzo 1976.La vicepresidenta dio este mensaje en un clima cargado de interacción con la gente que le pedía verla, en el marco del acto central de la provincia de Buenos Aires por el Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia."Resulta una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas", remarcó.Cristina consideró que más allá de “las desapariciones y las ausencias de miles de argentinos” impuestas por la represión ilegal que ejerció la última dictadura, el objetivo del terrorismo de Estado fue “modificar la matriz de producción de los argentinos”.“Tanto Néstor como yo éramos hijos de trabajadores en una Argentina que tenía movilidad social ascendente. Nuestros padres y madres estaban preocupados por trabajar y porque la plata les alcanzara. No pensaban en los dólares ni en los plazos fijos. Ese terminó siendo el sentido común que impuso la dictadura”, subrayó.En ese sentido, la exjefa de Estado dejó en claro que el gobierno del Frente de Todos "tiene la clara voluntad de pagar la deuda externa, al asegurar que es "el único espacio político que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos".La titular de la Cámara de Senadores consideró además que Argentina necesita un acuerdo político entre todas las fuerzas para hacerle frente "a cuestiones estructurales como son el endeudamiento externo y la economía bimonetaria".En otro orden, Cristina defendió la política exterior "multilateralista" desarrollada por el kirchnerismo y estimó que en base a ella "con las únicas vacunas" que cuenta hoy el país "son rusas y chinas".“Nos decían que estábamos fuera del mundo, pero esas gestiones que hicimos cuando fuimos gobierno, son las que nos permiten tener vacunas rusas y chinas para afrontar la pandemia”, afirmó.La vicepresidenta agregó que no tiene ni ella ni tuvo el expresidente Néstor Kirchner "anteojeras económicas" y que "nunca" confundieron sus "preferencias personales con los intereses nacionales", al hacer mención a sus viajes a Estados Unidos.“Sé cómo defender los intereses nacionales. No confundan el durazno con la pelusa. A esos que van a festejar los 4 de julio a la Embajada (de Estados Unidos). Alguna fue vestida de vaquera. Es muy de mamarracho. Disfrazarnos así no nos queda bien”, apuntó la vicepresidenta.Al respecto, Cristina Fernández recordó el rol de los Estados Unidos en su apoyo al golpe de Estado de 1976, en alianza con Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas y en las gestiones que hiciera el gobierno del expresidente Donald Trump para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le concediera un préstamo de más de 44 mil millones de dólares a Argentina durante la presidencia de Macri.Además, Cristina Fernández de Kirchner recordó que, cuando fue Presidenta visitó a Las Flores por segunda vez y recorrió el parque industrial que se había inaugurado durante el Gobierno de Néstor Kirchner, algo que logró la gestión que gobernó Argentina entre 2003 y 2015.En ese sentido, se refirió a las empresas que se instalaron en el lugar y que el objetivo de una política económica debe estar “enfocada en la producción y en las sustitución de importaciones”.“Las Flores tiene 500 cuadras, bueno, 200 de ellas se pavimentaron entre 2003 y 2015. Queremos que haya más parques industriales como el de Las Flores y generar trabajo. No es que queramos intervenir en la economía, como muchos nos acusan, queremos que haya producción. Esa debe ser la tarea de un gobierno", recalcó.