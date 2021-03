El Presidente mantendrá una videoconferencia con el titular del Banco Mundial

El Presidente Alberto Fernández mantendrá este miércoles una videoconferencia con el titular del Banco Mundial, David Malpass, de la que también participarán el ministro de Economía, Martin Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.



La comunicación tendrá lugar a las 15, según consignó Presidencia.



El lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo una reunión con directivos del organismo en la que se analizaron los proyectos e inversiones de este organismo internacional en la Argentina.



La reunión giró sobre la ayuda para el desarrollo de proyectos de infraestructura o de inclusión social, en momentos de grave crisis regional por el Covid-19. La cartera de préstamos que tiene el Banco Mundial con la Argentina ronda los u$s 7.000 millones, sobre todo en proyectos sociales, de salud e infraestructura.



El organismo busca acompañar inversiones para expandir y mejorar el acceso de los sectores vulnerables a servicios básicos como agua, saneamiento y vivienda. Uno de los últimos proyectos aprobados fueron u$s 300 millones para mejorar la infraestructura del agua del Conurbano bonaerense y otros u$s 120 millones para la construcción de viviendas sociales.