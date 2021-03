Bordet destacó que se vacuna "a buen ritmo y con rapidez" en ciudades y pueblos

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el gobernador Gustavo Bordet visitó este martes el centro de salud Fleni, ubicado en Rincón de Nogoyá, en el departamento Victoria, para acompañar el operativo de vacunación contra el Covid 19 que se realiza con adultos mayores.El gobernador y la vicegobernadora visitaron Rincón de Nogoyá y, junto al senador provincial Gastón Bagnar y demás autoridades, estuvieron en el centro de salud Fleni, donde fueron recibidos por su directora, Roxana Velis, y por la presidenta comunal, Laura Martínez, con quienes observaron el operativo de vacunación contra el Covid 19 que se inició este martes para personas mayores de 70 años. Allí también estuvo presente el director del hospital Salaberry, de Victoria, Adrián DíazEl mandatario explicó que la idea de su visita tiene que ver con "desarrollar una agenda de trabajo con las comunas” y atender las distintas necesidades que tienen “para poder generar un trabajo articulado con la provincia”. Y apuntó: “Es algo que venimos haciendo en todo el territorio, entendiendo que los actos de gobierno no sólo tienen que hacerse en las ciudades cabecera de departamento, sino también en los municipios, en las comunas y en las juntas de gobierno que lo integran. Es una acción que tenemos que llevar adelante entre todos”.En otro orden, al hacer un balance de lo que fue este año de pandemia, señaló que "ha sido muy intenso, muy duro, porque nos enfrentamos a un fenómeno global que afectó a todo el planeta. Cuando uno se prepara para gobernar tiene distintos ejes o acciones para llevar, pero una pandemia es algo que no estaba en los planes de nadie y hubo que trabajar sobre lo incierto, sobre lo que no se tiene conocimiento. Pero desplegamos acciones rápidamente, lo primero fue mejorar sustancialmente el sistema de salud para poder absorber todos los pacientes que podían presentarse y que nadie tenga que tener una fatalidad por falta de atención, lo cual hemos logrado", remarcó Bordet.Y agregó: “Ahora venimos trabajando muy fuerte con la campaña de vacunación, se llevan aplicadas al día de hoy casi 80.000 dosis en la provincia de Entre Ríos y en la medida que vayamos teniendo vacunas seguiremos aplicándolas rápidamente. Lo importante es que estamos haciéndolo en toda la provincia, en ciudades, grandes pero por ejemplo también hoy en Rincón de Nogoyá y así en otros lugares. Son acciones que venimos desarrollando y trabajando en relación a concientizar que no es suficiente con la vacuna. Hay que seguir cuidándose, tener normas de distanciamiento social y uso de tapabocas", detalló.En relación a la llegada de vacunas, Bordet definió que “cada vez que llega un cargamento de vacunas a Argentina hay una sistema de distribución que es automático por el cual, ni bien se reciben las vacunas en Buenos Aires, a los dos días lo que le corresponde a Entre Ríos ya está en la provincia”. Detalló que del cargamento de la semana pasada de vacunas Sputnik se recibieron 10.300 dosis y que esa semana llegarán más vacunas.Adelantó luego que se está esperando también vacunas de Sinopharm de China. “En la medida que no tengamos un cuello de botellas por falta de vacunas, vacunaremos como lo venimos haciendo a muy buen ritmo y rápido. Por ejemplo, hoy en Rincón de Nogoyá en media hora se vacunó a las 45 personas, y en ciudades grandes, como en Paraná, se han vacunado 1.500 personas en un solo día, al igual que en Concordia, y demoran no más de dos horas para vacunar 1.500 personas", comentó y destacó que, “además de la vacuna, hay equipos de salud muy comprometidos”.Mirta y Néstor, de 70 años, se vacunaron en el lugar. "Para nosotros es una alegría, hace rato que estábamos esperando la vacuna, es muy bueno, hace falta y significa que hay una esperanza, que se haga realidad, que se retire esta enfermedad y que nos podamos reunir con nuestra familia”, dijeron y afirmaron que “no pensábamos que la vacuna iba a llegar a ese lugar, creímos que íbamos a tener que ir a Victoria a vacunarnos".Por su parte, Elsa manifestó sentirse “muy contenta, esta vacuna significa que puedo vivir un poco más libre. Me da mucha alegría, estoy emocionada. Nosotros somos del campo y nos cuidamos, estamos aislados y estamos bien, pero dicen que se viene más fuerte la enfermedad. Soy muy creyente y pensé que no nos iban a abandonar a los del campo, por lo que estoy muy agradecida a todos los que hicieron el esfuerzo de traer la vacuna acá”.Juan, de 74 años, afirmó que con la vacuna “me siento un poco más tranquilo, porque esto me impedía viajar que es lo que me gusta. Estoy jubilado y esperaba la vacuna por mi familia, por mis nietos, para moverme con más facilidad. Estoy satisfecho de que se vayan cumpliendo las cosas, esto es muy importante, principalmente para las personas de alto riesgo y ojalá lleguemos a un buen fin. Veo que se están ocupando y estoy contento”.A su turno, la presidenta comunal destacó que se trata de un día histórico, puesto que es la primera visita de un gobernador y una vicegobernadora a esa localidad. "Esto entusiasma a seguir trabajando por el crecimiento de la comuna", resaltó, al tiempo que indicó que conversaron con el primer mandatario entrerriano sobre obras necesarias en Rincón de Nogoyá.Posteriormente, visitaron la escuela secundaria Nº 6 Justo José de Urquiza, que funciona en el edificio de la primaria Nº 12 Ejército Libertador, la cual dicta clases por la tarde, donde fueron recibidos por Raúl Firpo, rector del establecimiento secundario al que asisten 82 alumnos.