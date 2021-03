La Mesa de Enlace pide convocatoria “para tratar la presión fiscal de este año”

La Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvo una reunión con el fin de analizar como punto central la cuestión impositiva de la provincia de Entre Ríos.



En concreto y luego de la reunión con el ministro de Producción, Juan José Bahillo, en febrero pasado, “sorprende que hasta el presente no se haya concretado la reunión con su par de Economía, Cr. Hugo Ballay, para conocer de primera mano cuáles serán los parámetros concretos de la emisión del Impuesto Inmobiliario Rural del año 2021”, indicaron.



En este sentido, y ante el calendario de vencimientos del año donde el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural vence desde el 8 de abril, “esta innecesaria demora genera molestia y mucha preocupación en los productores, ya que no saben si desde el Gobierno Provincial mantendrán los anuncios de que el ajuste será equivalente a la inflación del 2020”.



Por otra parte, los ruralistas también recordaron que “queda sin definición la actualización del mínimo no imponible del impuesto de los Ingresos Brutos a la actividad primaria, como la comprometida moratoria de impuestos provinciales”.



“Con el paso de las semanas del presente año la situación de los productores se ha ido agravando por el impacto de la sequía, que con epicentro en el sur provincial se ha extendido a todo el territorio entrerriano con distintos efectos tanto en la agricultura como en la ganadería”, puntualizaron para agregar que “no deja ser un nuevo golpe al sector, el proyecto de cambios del impuesto a las ganancias a nivel de las empresas PYMES, que afectará a miles de productores entrerrianos”.



Por último, las entidades instaron “una vez más al Gobierno Provincial a mantener un diálogo productivo y maduro que permita encauzar las demandas de los productores entrerrianos”.