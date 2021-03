El Ejecutivo de Paraná ofreció un aumento del 25% a sindicatos municipales

El Ejecutivo de Paraná ofreció a los sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales, un aumento al básico del 25% desde la categoría 20 a la 24; un mínimo garantizado de 32.000 pesos; el ascenso automático 2019 a partir del segundo semestre; y la regularización de las asignaciones familiares a partir del segundo semestre.“La propuesta que tira el Ejecutivo municipal es denigrante”, acusó ala delegada de ATE Municipal, Johana Bergogne. Y continuó: “El aumento al básico del 25% es solo para la categoría 20 a la 24 y el resto de los trabajadores quedarían comprendidos en el aumento del mínimo garantizado, que lo quieren elevar de 26.800 a 32.000 pesos. Además del ascenso automático, recategorizaciones y la actualización de las asignaciones familiares para el segundo semestre”.Bergogne manifestó “la bronca y malestar en el cuerpo de delegados”. “Pedimos un cuarto intermedio al Ejecutivo municipal para seguir charlando la semana próxima porque ATE dejó una contrapuesta integral no solo de recomposición salarial, sino que también incluye otros aspectos que hacen a la vida del trabajador municipal”, comunicó.“ATE pide recuperar el 36.1% de pérdida del salario ante la inflación interanual del 2020, una cláusula gatillo trimestral para no perder salario y la actualización de determinados códigos, como el de presentismo que está en 20 pesos siendo que el mismo Ejecutivo municipal habilitó un aumento del boleto de colectivos del 65% en el transporte urbano de pasajeros”, argumentó al subrayar: “Le pedimos al Ejecutivo municipal que vea la propuesta que el cuerpo de delegados construyó para empezar a trabajar en esos aspectos de la vida del municipal”.“Hay códigos que no se actualizan desde agosto de 2015. Pedimos la actualización en función de la pérdida inflacionaria interanual del año pasado. Pero, en concreto, todo trabajador debería ganar lo que está en la canasta básica para no ser pobre, porque el municipal, hoy por hoy, está por debajo de la línea de la indigencia”, sentenció.ATE se movilizará el viernes 26 a las 9hs en Plaza 1º de Mayo para manifestarse frente a la Municipalidad de Paraná.