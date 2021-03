Los gremios de la Sanidad inician un plan de lucha con asambleas y paros

Los gremios agrupados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) anunciaron un plan de lucha, que comenzará el jueves con asambleas en los lugares de trabajo, y el viernes con paros por turnos, en reclamo de una recomposición salarial.



"Desde el Consejo Directivo de la Sanidad hemos decidido llevar adelante un Plan de Lucha Nacional hasta alcanzar una recomposición salarial para lxs trabajadorxs del Sector Asistencial. Nuestros salarios son impostergables", afirmó en su cuenta de Twitter Héctor Daer, secretario adjunto de Fatsa y cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT).



"Iniciaremos un Plan de Lucha Nacional por la recomposición de los salarios de todos nuestros trabajadores", indicó la federación en su cuenta de la red social.



En un comunicado, se precisó que el jueves 25 se realizarán asambleas informativas en todos los lugares de trabajo, y que el viernes 26 habrá paros de tres horas por turno "en todos los establecimientos asistenciales del país".



Las medidas sindicales se adoptan luego de que fracasaran las negociaciones paritarias, en el marco de las cuales los gremialistas pidieron un aumento del 16% a partir del mes de abril, algo que fue rechazado por las autoridades de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).



En el comunicado, Fatsa advirtió que sus trabajadores "han luchado en forma ejemplar y desigual contra la peor pandemia de la que se tenga memoria", y que soportan el deterioro de sus ingresos mes a mes.



"Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco. Nadie puede mirar para otro lado, la salud está en el centro de la escena y todos se deben comprometer con la solución: los empresarios, los financiadores del Sistema, los responsables políticos de cada área de gobierno y los gobiernos provinciales", destaca el texto.



"Nuestros salarios han perdido dramáticamente el poder de compra. Hemos llegado al límite de la tolerancia. Se han agotado todos los plazos", afirma el texto difundido por los gremios de la salud.



En tanto, en declaraciones a Radio Metro, Daer advirtió que "si no hay una salida en las negociaciones, seguramente vamos a ir al paro" de 24 horas.



"Si no encontramos una salida, seguramente realizaremos un paro por veinticuatro horas", adelantó Daer, a la vez que argumentó: "Creemos en la legitimidad del reclamo y convocamos a un paro de actividades de tres horas por turno el viernes y el sábado habrá una nueva reunión del Consejo Directivo y una asamblea".



El sindicalista dijo además que la medida de fuerza "es la consecuencia de venir con una discusión demasiado dilatada, que viene de julio del año pasado, por la renovación de convenio colectivo; no pudimos llegar a un acuerdo y producto de que estábamos en una pandemia y en el pico de contagios, utilizamos todos los instrumentos para tirar el tema hacia adelante".



"Acordamos sumas fijas y veníamos conversando; pero llegamos al día de hoy y no encontramos salida para terminar de definir la paritaria del 2020, por eso tomamos esta decisión. No hay siquiera una contraoferta mínima que nos permita dar una discusión de buena fe", concluyó Daer.