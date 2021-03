Vizzotti estimó que hay " por lo menos una semana de vacunación asegurada"

Sociedad Llegó un nuevo vuelo desde Moscú con más dosis de la vacuna Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que se "está trabajando" para lograr vacunar a la mayor cantidad de población "lo antes posible" y que con las dosis que llegaron en los últimos dos vuelos hay "por lo menos una semana de vacunación asegurada"."Estamos recibiendo medio millón de vacunas Sputnik V, que hace que ya tengamos 3 millones 300 mil dosis de esta vacuna y ya lleguemos a 4 millones 800 mil dosis en total, que ya se están distribuyendo con el trabajo de un número muy importante de personas", indicó la funcionaria.Vizzotti calculó que "entre las 300 mil dosis que llegaron la semana pasada y estas 500 mil, por lo menos una semana de vacunación tenemos asegurada, y seguimos trabajando para seguir recibiendo más dosis, tanto de esta vacuna como de otras vacunas"."Hay un contrato firmado por tres millones de dosis de la vacuna Sinopharm, además del millón que ya hemos recibido y la llegada se va a anunciar cuando tengamos la confirmación de cuando vayan llegando los embarques", agregó.La funcionaria recibió en Ezeiza el octavo vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo 500 mil dosis de vacunas Sputnik V, junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.Al respecto, explicó que las tareas implican "gestionar la compra, luego el traslado, la recepción del acondicionador logístico y la distribución", y detalló que "en cada provincia se reproduce el mismo circuito y esfuerzo para poder aplicarla a la población, como parte del compromiso del Gobierno nacional".Vizzotti remarcó que siguen "recibiendo las vacunas y trabajando para que haya la mayor cantidad de vacunas lo antes posible"."La semana pasada se aplicaron 735 mil dosis y las jurisdicciones tienen la posibilidad de escalar esa vacunación, por lo tanto, en función de la posibilidad concreta de arribo de vacunas, en el contexto mundial de esta dificultad, estamos trabajando fuertemente para vacunar a la población de mayor riesgo, sin tiempo, sin precisión exacta del número de dosis que llegan y trabajando muy fuerte con las provincias para poder vacunar lo más rápido posible", añadió.Vizzotti argumentó que no se recibieron pocas vacunas y en ese sentido sostuvo que "en el contexto mundial, solamente 15 países recibieron el 10% de lo que pidieron y el 88% de las vacunas están destinadas y le llegaron a 18 países, entonces hay que ver el contexto mundial en relación a la producción y a la escalada de producción de la vacuna"."Que Argentina haya sostenido desde fines de diciembre hasta ahora la llegada de vacunas y la vacunación a la población objetivo es muy importante", enfatizó.Afirmó que "cada país está trabajando en función de su estrategia" y expresó su deseo de que "todos los países de la región puedan vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de personas".Asimismo, se pronunció por "desalentar los viajes a países donde hay circulación viral, sobre todo de nuevas variantes, porque implica un riesgo para la población y un riesgo sanitario para el país", y dijo que ese "es el primer paso"."El segundo paso es recordar las medidas que están vigentes, que es que están cerradas las fronteras a turistas extranjeros y que las personas que lleguen tienen que hacerse el PCR 72 horas antes y un aislamiento de 10 días, una cuarentena", agregó.En ese sentido, detalló que "lo que se trabajó con los gobernadores es fortalecer los controles, y siempre se está analizando una medida adicional por todas las situaciones que se viven"."Estamos trabajando con las jurisdicciones y lo ideal es que se pueda cumplir realmente, tanto para el Estado nacional, como provinciales, para que las personas que vuelven de viaje que, reiteramos, deben ser viajes impostergables, no viajes de turismo, puedan cumplir ese aislamiento en su casa y no haga falta una medida extraordinaria o ampliatoria", manifestó.