Otorgarán asistencia económica a familiares de víctimas de accidentes viales

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, firmaron un convenio “que permitirá incluir a las y los familiares de víctimas de siniestros viales en el Programa de Ayudas Urgentes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”, se informó a través de un comunicado.



Este programa brinda asistencia socioeconómica a personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que se encuentran atravesando situaciones de emergencia y/o urgencia.



“Mi rol como ministro es acompañar a quienes sufren. Y, como parte de las tareas cotidianas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a estar junto a las familias que necesitan una asistencia financiera en medio de una situación de mucho dolor. Vamos a destinar recursos para eso”, dijo Arroyo.



Por su parte, Martínez Carignano agregó que “es una inmensa alegría impulsar esta iniciativa que no tiene antecedentes en el mundo. Argentina es el primer país que tiene una Red de Asistencia a las Víctimas, y ahora genera una oportunidad de inclusión para acompañar a quienes más lo necesitan”



Este acuerdo de trabajo conjunto “ampliará derechos y brindará recursos económicos concretos a aquellas familias que queden sin ingresos por motivos derivados de un siniestro vial”.



La ayuda -que se evaluará caso por caso- no está destinada a gastos médicos o de rehabilitación, ya que esa asistencia se presta directamente a través del Ministerio de Salud.



La iniciativa se enmarca en la serie de recursos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, impulsa para el fortalecimiento de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de Argentina.



Esta red acompaña y asiste en forma gratuita a las víctimas de los siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia.



También funciona como un nexo que coordina con organismos nacionales, provincias y municipios a fin de brindar una asistencia integral ofreciendo asesoramiento jurídico, orientación psicológica, post-hospitalaria y de servicios sociales.



A este servicio se puede acceder las 24 horas los 365 días del año a través de la línea telefónica 149 (opción 2). (Télam)