Monge: "Habrá que trabajar en la alianza electoral de Juntos por el Cambio"

Política Jorge Monge presidirá el Comité Provincial de la UCR

Distintos sectores del radicalismo provincial consensuaron el pasado viernes una lista única y evitaron la interna: el ex diputado provincial y ex convencional constituyente Jorge Monge (Corriente Illia) presidirá el Comité Provincial de la UCR y asumirá en mayo.Monge se ha desempeñado como diputado provincial, convencional constituyente y en distintos cargos del centenario partido.En diálogo con, destacó que "ha notado" dentro de su partido, que "de un tiempo a esta parte, se ha bajado 'un poco los decibeles', se ha decidido cordializar, aplacar las asperezas. Habrá que trabajar en la alianza electoral de Juntos por el Cambio para las elecciones de este año"."Vamos a trabajar en lo que nos toca como radicalismo, en fortalecer nuestro partido, tratar de manifestar nuestra vocación de poder y avanzar en el diseño mediante la participación y el debate; creo que tenemos que restaurar la rutina del debate político para decidir las políticas públicas dentro del radicalismo entrerriano, tenemos que modernizar nuestro funcionamiento hacia adentro y hacia el resto de la sociedad, como así también modernizar la comunicación interna y externa, y nuestro mensaje", destacó.Puso relevancia en que "nos gusta mucho hablar de nuestra historia y demás, pero lo que la sociedad está esperando es que hablemos del presente y fundamentalmente de lo que está por venir. A las propuestas hay que meterles futuro".El desafío, dijo, es "fortalecer un liderazgo colectivo del radicalismo, que sea capaz de devolver un proyecto de poder provincial, que nos permita presentarnos a la sociedad entrerriana como una alternativa de frente progresista para superar el estado de cosas en la provincia de Entre Ríos".Monge asumirá en mayo. No obstante, ya trabaja en reuniones informales, sobre lo que será. de ahí en más, el devenir político de su partido.Al ser consultado sobre si mantendrá una reunión con el gobernador, opinó: "Lo deseable, más allá de que sea decisión que deberá tomar el Comité, es que nos sentemos a conversar, porque más allá de las diferencias, somos políticos y la herramienta principal de la política es el diálogo".Respecto del diálogo con sus socios de Cambiemos, Monge aportó: "Creería que el radicalismo debería encabezar lista en octubre y es lo que me gustaría, pero esto está sujeto a las negociaciones".