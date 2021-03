Fernández: "La discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera"

El presidente Alberto Fernández asumió esta noche la jefatura del Partido Justicialista (PJ) nacional en un acto en el Club Defensores de Belgrano junto a la plana mayor del oficialismo. "La unidad no debe dolernos, debe ponernos felices", dijo en su mensaje en donde llamó a la unidad, hizo un repaso breve de la alianza del Frente de Todos y fustigó a Mauricio Macri."Hoy la discusión en Argentina sigue siendo desarrollo o especulación financiera", sostuvo al tiempo que criticó al macrismo al señalar que "los que ganaron la elección de 2015 eran cultores de la idea de que, en la división internacional del trabajo, nuestro rol era alimentar al mundo".Advirtió que, mientras el Gobierno gestiona la pandemia de coronavirus, "los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican", en referencia al exmandatario Mauricio Macri.Al asumir el cargo de jefe del PJ, Fernández sostuvo que los dirigentes de Juntos por el Cambio "escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido; tanta autocrítica que nos piden a nosotros y no son capaces de darse cuenta del daño que le han causado a la Argentina".Destacó la unidad del peronismo al advertir que "divididos" permitían que "los sinvergüenzas de siempre se hicieran del poder en desmedro de los que más necesitan"."No hermandamos la mejor Argentina, sino una muy dañada, que estaba en terapia intensiva y, así, terminó contagiándose el Covid", sostuvo Fernández durante el acto de asunción de la presidencia del PJ, y destacó: "Ante tanta desgracia tuvimos un acto inteligente, que fue unirnos".Luego de casi cinco años de presidencia del diputado nacional José Luis Gioja en un contexto adverso por la división del peronismo tras la derrota del 2015 y la intervención judicial en 2018, ahora será el turno de Fernández, en una situación muy diferente y que cumple con una tradición no escrita que marca que cuando el justicialismo está en el Gobierno, el presidente de la Nación es el líder partidario.En esta oportunidad, el Presidente estará acompañado por todos los sectores del peronismo que consensuaron una lista denominada "Unidad y Federalismo" que representa a los distintos espacios dentro del movimiento justicialista, incluidas agrupaciones como La Cámpora que había quedado afuera del PJ en 2016.Bajo la premisa de "unidad en la diversidad", el Consejo del PJ nacional estará integrado por la vicepresidenta 1°, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; vicepresidente 2°, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; vicepresidenta 3°, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; vicepresidente 4°, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la vicepresidente 5°, la diputada nacional Lucía Corpacci; cumpliendo con la ley de Paridad de Género.También acompañarán a Alberto Fernández en el PJ los ministros Santiago Cafiero (Gabinete); Eduardo de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios Julio Vitobello (General), Fernando Navarro (Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Olivieri (Culto); y la titular de Anses, Fernanda Raverta.Forman parte de esta nueva conducción los sindicalistas Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (UOM), Víctor Santa María (Suterh), Ricardo Pignanelli (Smata) y Hugo Yasky (CTA).Además de Kicillof y Manzur, los gobernadores peronistas que acompañan a Fernández como consejeros en la conducción partidaria son Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.