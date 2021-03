El falso abogado Marcelo D'Alessio se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio oral que se le sigue por intento de extorsión al empresario Daniel Traficante, al inicio de una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal 2.



Luego de ese trámite, comenzó a dar testimonio el querellante y denunciante Traficante: "Es un antes y un después en mi vida", dijo sobre el intento de extorsión que sufrió de parte de D'Alessio para obtener dinero a cambio de no involucrarlo en una causa judicial conocida como la "mafia de los contenedores".



El empresario habló de "escarnio público" y de "vergüenza" de su familia, cuando apareció una nota en el diario Clarín en la que se aludió a su persona como "cerebro" de la banda en esa causa judicial.



"Lo peor de todo es la muerte social que me produjo todo esto", agregó al iniciar este lunes su declaración bajo juramento de verdad.



D'Alessio sigue el juicio desde una sala de videoconferencias en la cárcel de Ezeiza, donde está detenido con prisión preventiva en esta causa y en la que lo investiga por espionaje ilegal en Dolores.También son juzgados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone y dos ex agentes de la AFI, Claudio Álvarez y Rolando Barreiro.



La audiencia se inició de manera semipresencial, con el Tribunal constituido en la sede de Comodoro Py 2002 y las demás partes a través de la plataforma Zoom.



Traficante concurrió en persona los tribunales federales de Retiro para dar su testimonio de manera presencial ante los jueces.



En esta causa, se juzga el intento de extorsión al empresario, a quien se le habría exigido 600 mil dólares a cambio de sacar su nombre de una causa por contrabando que investigaba a la llamada "mafia de los contenedores" y evitar la publicaciones periodísticas al respecto. (Télam)