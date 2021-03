Carlotto: "La pandemia no nos frena, tenemos que encontrar más de 300 nietos"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo hoy que la pandemia de coronavirus no frenó ni frenará la lucha por la memoria, verdad y justicia, porque aún resta "encontrar más de 300 nietos", al tiempo que pidió trabajar para evitar que se "olvide" lo que ocurrió durante la última dictadura militar.



Las declaraciones de la titular de Abuelas se dieron en el marco de la conmemoración del 45 aniversario del último golpe de Estado que se realizará el próximo 24 de marzo, y por la que el Ministerio de Ambiente y organismos de Derechos Humanos impulsan la campaña "Plantamos Memoria", que implica plantar 30 mil árboles de especies nativas en áreas protegidas nacionales.



"La recordación la vamos a hacer de manera virtual porque, lógicamente, pedimos que nadie salga de casa, por eso será una plantación de 30.000 árboles en todo el país para recordar a las 30 mil víctimas de la dictadura cívico militar", expresó en declaraciones a radio El Destape.



Sobre el acto que las Abuelas compartieron este sábado con el presidente Alberto Fernández en la ex ESMA, y que fue organizado por Hijos, Carlotto aclaró que participó desde su casa: "No pude ir porque me dieron la vacuna y estaba un poco cuidándome a ver que reacción tenía mi cuerpo; felizmente nada, todo bien", reseñó.



"Fue un acto muy grato porque, realmente, el honrar a los trabajadores desaparecidos es fundamental, y lógicamente la presencia del Presidente fue importantísima", remarcó Carlotto.



La referente de Derechos Humanos enfatizó: "Aprendimos a que cada necesidad de un derecho humano, que también es la salud, la casa, la educación y el trabajo, todo eso se manifiesta. Lo único que uno dice es que hay que hacerlo en paz, sin violencia. Pero el reclamo justo o la presencia nuestra en las calles, en la plazas, es importante, yo creo que estamos siempre luchando", resaltó.



"La pandemia no nos frena porque tenemos que encontrar más de 300 nietos; nosotros no queremos que se olvide, porque se repite, y que no pase nunca más ni acá ni en ningún ligar del mundo", concluyó Carlotto.