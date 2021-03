El Presidente en homenaje a desaparecidos: "Muchos quieren que gane el olvido"

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que "el 24 de marzo empezó la mayor tragedia de la sociedad argentina y que no debemos olvidar nunca", al participar en la ex Esma del acto de cierre de un homenaje a los trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura, al cumplirse el próximo miércoles 45 años del golpe de Estado de 1976.El mandatario enfatizó que "el 24 de marzo se produjo un quiebre moral en la condición democrática argentina que nunca debemos olvidar ni dejar de repudiar. Porque allí nos pasó la peor tragedia: la de perder la democracia, la de vernos sometidos a la voluntad de los dictadores y que se vayan la vida de miles de personas, hombres y mujeres argentinos y argentinas".Fernández recordó "a los trabajadores, a quienes fueron parte del movimiento obrero que han dejado su vida en esa lucha, se trataba de trabajadores y representantes gremiales que buscaban una sociedad más igualitaria, mejores derechos, mejores condiciones de vida. Mejor acceso a las necesidades básicas del ser humano".Más adelante, el Jefe de Estado llamó a que "cada 24 de marzo recordemos francamente el horror que vivimos. Si yo siento el amor y el respeto que siento por las Madres es porque las vi ese año tener el coraje que la inmensa mayoría de la sociedad argentina no tuvo, me incluyo. Ellas solas se pararon ante el poder a reclamar lo que veíamos que pasaban y algunas, como Azucena Villaflor, dejaron su vida en el intento".Del acto que se realizó en la Casa de la Militancia-H.I.J.O.S., que funciona en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (exEsma), participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; Taty Almeyda, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de manera virtual desde la ciudad de La Plata.También estuvieron el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer; el secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina Capital (CTA), Daniel Catalano; y miembros de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Capital (H.I.J.O.S.) y de la Intersindical Derechos Humanos, que componen la CGT y la CTA, que conjuntamente organizaron el evento.Taty Almeida destacó que "no hay que tenerle miedo a la palabra militancia ya que es compromiso, compañerismo, acordarse del otro, ayudar al otro, como fueron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. No fueron ni por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos".Por su parte, Daer sostuvo: "El 24 de marzo fue algo planificado, con objetivos muy claros que utilizaron el terrorismo de Estado como instrumento para imponer una transformación social que nunca más volvió atrás. A partir de ahí, esa concepción de la apertura de la economía, de empezar a plantearse un país que empezaba a perder paradigmas que venía teniendo permanentemente, que eran, por sobre todas las cosas, el pleno empleo".En tanto, Catalano afirmó que "en Argentina la gente sabe que acá hubo 30.000 compañeros detenidos desparecidos, que hubo un pueblo que resistió y esa memoria está intacta porque están las Madres, las Abuelas, los H.I.J.O.S, están todos los organismos de derechos humanos generando conciencia social y resistencia".Además, el titular de H.I.J.O.S. Capital, Carlos Pisoni, puntualizó que "el 70 por ciento de los desparecidos eran trabajadores y trabajadoras" y agregó que "es la primera vez que entre todos los integrantes de los gremios, los organismos de derechos humanos y el Presidente, podemos hacerle un homenaje a los desaparecidos".La jornada conmemorativa arrancó con un panel del que participaron Estela de Carlotto, Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas); Sergio Palazzo (secretario general de La Bancaria); Carmen Lorefice (Madres de Plaza de Mayo); María Laura Torre (secretaria general adjunta Suteba-Ctera); y Víctor Santa María (secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), con la moderación de Elena Ferreyra (Intersindical DDHH).