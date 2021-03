Encuentro de Forja: “Queremos reforzar el Frente de Todos”, dijo López

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López

"Queremos cambiar de una economía neoliberal a una economía popular"

"Apostamos a fortalecer el Frente en la provincia de Entre Ríos"

, estuvo en Paraná, este sábado, participando de un encuentro de Forja Entre Ríos."Venimos a acompañar a Forja Entre Ríos, a Hugo Retamar, y a hacer un análisis de la política nacional, contarles cómo está el gobierno, cuáles son las dificultades con las que arribó el gobierno en 2019, el impacto que ha tenido la pandemia en la economía, que es lo que se hizo y qué ese proyecta para salir adelante y los intereses que estamos removiendo y que estamos enfrentando", puso relevancia López aAl mismo tiempo, dijo que en el encuentro "vamos a contar que, desde el gobierno nacional, vamos a reforzar el Frente de Todos, del cual Forja es uno de los fundadores. Desde allí vamos a avanzar en este proceso que queremos cambiar, queremos pasar de una economía neoliberal por una economía popular".Describió que este "fue un año muy difícil para el mundo. En marzo no sabíamos cuánto iba a durar, qué iba a pasar, íbamos prorrogando las leyes, a los decretos de necesidad y urgencia íbamos alargándolos. Al principio creíamos que iba a ser por tres meses. El peor momento económico fue marzo y abril. La caída del PBI fue tremenda. El peor momento pandémico en relación a la salud fue a mediados de año. Desde ahí comenzamos a recuperarnos y a través de la vacuna renacen las esperanzas".Calificó al momento actual de "difícil, porque el mundo está con la segunda ola. Argentina no llegó, pero inexorablemente va a llegar"."Tenemos todas las condiciones para que el país repunte, pero nos tenemos que cuidar del virus", opinó López.El gobierno "está tomando una decisión, que es dar una primera dosis, y esperar para la segunda, porque eso va a permitir tener mayor cantidad de gente vacunada, que teda con esa primera dosis una inmunidad cercana al 75 %, 80 %. Esto permite que si te enfermas el riesgo sea mucho menos, completar las poblaciones de más de 80, luego de 70, después los de 60, que son estas poblaciones las de mayor riesgo. Tenemos todas las condiciones para que el país repunte, pero nos tenemos que cuidar del virus", recordó.Manifestó que desde el gobierno tienen expectativas "de que lleguen 600 mil, 700 mil vacunas, o un millón de vacunas, por semana, el país está en condiciones de tener un rebote económico del 6 % del PBI. Pero estamos frente a algo desconocido, que no depende de nosotros y que tiene que ver con la enfermedad".De la misma manera dijo "que nos afecta mucho la política de Brasil, de Paraguay, nos afecta a toda América Latina. Estamos trabajando todo al mismo tiempo. Estoy esperanzando que tod9os los esfuerzos que están haciendo el Presidente, y los gobiernos nacionales, nos van a sacar adelante".Hugo Retamar, desde Forja Entre Ríos aseguro que es importante el encuentro de este sábado ya que "es presencial, bajo protocolo con distanciamiento"."Necesitábamos encontrarnos todos los compañeros que hacemos Forja en la provincia de Entre Ríos. La idea es debatir las estrategias que nos vamos a delinear de cara al fortalecimiento del espacio político, y sobre todo del fortalecimiento del Frente de Todos", hizo hincapié.De la misma manera apuntó: "Es fundamental esa herramienta para seguir consolidándola, los distintos sectores, para seguir transformando este modelo político inclusivo, participativo. Apostamos a fortalecer el frente en la provincia de Entre Ríos".