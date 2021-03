Las 330 mil nuevas dosis de Sputnik V serán destinadas a mayores de 70 años

"Escasez global"

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que arribó a las 14.21 al aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de Moscú trajo al país 330 mil dosis de la primera aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, que serán destinadas a mayores de 70 años.El vuelo AR1061 llegó a Buenos Aires y tras tocar pista fue recibido por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y por Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud.Luego del procedimiento en Aduana, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, las dosis serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días tras la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), se informó oficialmente.Con la tanda de 330.000 vacunas, Argentina ya recibió 4.380.540 dosis, de las cuales 3.843.565 fueron distribuidas en todo el país, según datos del Monitor Público de Vacunación, que informó también que este viernes se superarán las 3 millones de aplicaciones."Estamos muy contentos por este séptimo vuelo de Aerolíneas Argentinas" porque implica que "el flujo no se detiene", resaltó Ceriani, quien ponderó el trabajo "todos los días, mañana, tarde y noche, tratando de llevar adelante estos operativos".El funcionario destacó que las nuevas dosis "servirán para inmunizar a más de 300 mil compatriotas " y aseguró que seguirán "trabajando para poder continuar alimentando este proceso de vacunación que se ha implementado"."Estamos trabajando pero todavía no podemos confirmar nada porque, como pueden ver, proporcionamos esa información sobre la hora, porque la misma esta atada a varios detalles, y recién cuando hemos terminado de ultimar todos estos, es el avión sale", dijo el titular de AA respecto a la programación de un nuevo vuelo para este fin de semana.En cuanto a eventuales vuelos a China, alegó que también "se está trabajando como para para poder, cuanto antes, ir a buscar más vacunas", pero aclaró que "todavía es prematuro hablar de una fecha para eso".En tanto, Castelli señaló que se analiza la posibilidad de "espaciar el período" en la aplicación de las dos dosis de las vacunas a cada paciente.Al resepecto, precisó que "lo que se puede ver en otros lugares es que el plazo no es limitado. Algunos países han tomado la decisión de un mayor periodos entre dosis", apuntó.El funcionario agregó que la tendencia en el mundo es a "la aplicación" de vacunas contra el coronavirus "a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible" y señaló que "ése es el objetivo, no tener parada la aplicación".En cuanto a los pasos que se siguen tras el arribo de las vacunas, explicó que "una vez que se hace todo el proceso de Aduana en pista, se cargan las vacunas directamente para ser trasladadas para su distribución, de acuerdo a como se ha establecido con todos los ministros de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".El subsecretario remarcó que "se trabaja permanentemente con toda la cartera de vacunas que hay alrededor del mundo", es decir con los "más de 10 tipo de vacunas"."La realidad es que la mayor parte de los convenios se realizaron con un número reducido de países, pero la Argentina sigue trabajando en esto, ya sea con Sinopharm, la Sputnik, la Covid shield o Astra Zéneca, porque siempre es el mismo concepto, si está la vacuna y se puede acceder, es una oportunidad para evaluar", destacó.El registro del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización indica que se aplicaron 2.939.364 vacunas, distribuidas en 2.382.859 personas que recibieron la primera dosis y 556.505 las dos.El vuelo se realizó de forma directa con Moscú en aproximadamente 18 horas, lo que posibilitó ampliar la capacidad de frío de los contenedores y reducir la duración del viaje para evitar cambios de aviones y esperas en aeropuertos.El jueves por la noche, en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández se refirió a la "escasez global de vacunas" e informó que "solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora"."La gran mayoría de los países está en un gran desierto, con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas. Hay un retraso global en la entrega de vacunas y hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional", indicó."Este año tenemos que cuidarnos mientras avanza el plan de vacunación más grande de nuestra historia", puntualizó el Presidente, "sin importar las diferencias ni políticas ni sociales" y trabajando "de manera coordinada con las 24 jurisdicciones y con toda la sociedad argentina".Los vuelos en búsqueda de las vacunasAerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Moscú a fines de diciembre y, en los dos primeros vuelos, llegaron al país 600.000 dosis de Sputnik V, mientras que en el tercero fueron 220.000.En el cuarto vuelo se trasladaron 400.000 vacunas y, luego, siguieron otras 904.000 provenientes de la República Popular de China.El quinto viaje fue otra vez a Rusia para la adquisición de 517.000 inyecciones, y el sexto operativo trajo al país desde Moscú otras 732.000.En total, hasta el momento la Argentina trasladó al territorio nacional 3.374.000 dosis de vacunas desde Rusia y China en vuelos de su aerolínea de banderaCon la idea de intensificar en el corto plazo el ritmo de vacunación en todo el país y luego del acuerdo que posibilitará la llegada de 3 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm, el gobierno nacional apura los detalles para conseguir también un rápido arribo de ese cargamento.Luego de firmado el contrato con China, los representantes de ambas partes trabajan en los ajustes más finos de la operación que unirá Buenos Aires y Beijing, en los próximos días.Voceros gubernamentales explicaron que, al tratarse de 3 millones de dosis y siguiendo la experiencia anterior, es posible que se necesite un convoy de aviones para completar la operatoria.