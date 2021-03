Rogel: “Queremos recuperar la identidad y tener vocación de poder”

Fabián Rogel, desde Alternativa Radical Entrerriana, expresó que “hemos reiterado hasta el cansancio, que los problemas estructurales que tiene la Unión Cívica Radical como partido nacional, provincial y local, son, en primer lugar, su pérdida de identidad, es decir se ha diluido una parte importante de nuestro contenido ideológico y hemos variado los intereses a los cuales últimamente estamos defendiendo”.



“En segundo lugar, su falta de vocación de poder, contentándonos con ser el partido que ocupa los cargos de la minoría. El no llevar candidatos a Presidente y Vice de la Nación en las dos últimas elecciones generales es una muestra concreta de la falta de vocación de poder. La posibilidad que el próximo candidato a Presidente de la alianza que hasta hoy integramos, Juntos por el Cambio, no sea de la Unión Cívica Radical y que en Entre Ríos el candidato a Gobernador tampoco sea del Radicalismo, agravan aún más las cosas, llegando inclusive algunos a pensar un candidato a Intendente de la Capital del Pro”, agregó.



Este panorama, “fundamental para el futuro del Radicalismo se encuentra atravesado por la renovación de autoridades partidarias. En este sentido vamos a acompañar las listas que contengan la voluntad mayoritaria de dirigentes que permita un ordenamiento en los objetivos antes descriptos, en lo local y en cada uno de los departamentos intentaremos que la interna no contribuya con la dispersión y ayude a los objetivos centrales que debemos perseguir”, dijo.



Y finalizó: “queremos expresar que hemos olvidado agravios, hemos intentado por todos los medios acercar posiciones aun con quienes nos han separado diferencias políticas importantes, nadie podrá decir que hemos colaborado con el internismo absurdo y donde no pudimos lograr los acuerdos, hemos preferido no participar, aun con posibilidades ciertas de triunfo, para no ser parte de lo que creemos es el problema central del Radicalismo. La unidad del partido era estratégica para colocarnos al lado del pueblo y comprender los duros momentos que estamos atravesando. Tenemos un proyecto para que el Radicalismo vuelva a ser gobierno en Entre Ríos, y a eso nos vamos a dedicar y poner todo nuestro esfuerzo”.