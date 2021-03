Las definiciones de la paritaria docente por condiciones laborales

En el marco de la C, el Consejo General de Educación (CGE) y gremios docentes dieron continuidad a la mesa de trabajo en la que se abordaron temas vinculados los mecanismos concursales de los profesionales de la educación.Se profundizó respecto acon el objetivo de legitimar el lugar de desempeño de los docentes y jerarquizar la educación entrerriana.En este sentido, se avanzó en los mecanismos concursales a fin de garantizar la participación de los docentes en las instancias de ascenso en el Nivel Inicial, Primario y sus modalidades. Este procedimiento se realizará la semana próxima en suplencias de ascenso.Al respecto, el vocal del CGE, Exequiel Coronoffo, detalló que "es un paso importantísimo que viene de la mano con una política que sostiene el CGE con el fin de darle valor en la carrera docente a quienes hayan decidido capacitarse".Asimismo, hizo hincapié en, "jerarquizar su carrera pero además es un pedido de regularizar una situación que tanto directores departamentales, supervisores y escuelas venían solicitando. Es un logro en pos de garantizar los derechos, la jerarquía de la carrera y valorar a quienes han decidido transitar y aprobar los concursos de oposición".Del mismo modo, la vocal del CGE, Griselda Di Lello, manifestó que "esta propuesta es de gran valor para la carrera docente ya que a través de este acuerdo todos los educadores de la provincia que han rendido el examen de oposición específico y no específico en 2017, van a tener la posibilidad de participar en las suplencias de ascenso que por diferentes motivos no han sido incluidos"."El respeto al esfuerzo y a la dedicación es política de esta gestión y con esta propuesta lo ponemos en claro", aclaró la funcionaria provincial.El orden del día también estuvo compuesto por laal universo de agentes que trabaja en las escuelas y la conformación de un Observatorio que permita llevar adelante un seguimiento de esta campaña y la presencialidad en escuelas entrerrianas.En este sentido, ya se vacunó al universo de trabajadores de las escuelas de Educación Especial y Educación Inicial, donde los docentes tienen contacto más cercano con sus estudiantes. La inmunización continúa con los demás niveles y modalidades del sistema educativo.El titular del organismo central, Martín Müller manifestó "hemos hecho un trabajo articulado con Salud para confeccionar los listados para que comience la vacunación. Es importante ya que fue una demanda del sector y decisión del gobierno nacional y provincial acordada en el seno del Consejo Federal, de cuáles iban a ser las prioridades dentro de los distintos niveles de la docencia. En ese marco, se está dando cumplimiento"."Somos muy optimistas sobre el operativo que inició con la Modalidad Especial y ahora continúa con Nivel Inicial y escuelas primarias rurales", remarcó Müller.Por su parte, el vocal del CGE Javier Humberto José indicó que "este trabajo forma parte del proceso para resguardar la salud de todos los docentes en víspera de la presencialidad que pretendíamos desde el organismo"."Esto es un balance positivo del proceso esperado por las familias y las distintas organizaciones que están demandando fuertemente desde la sociedad de que se vuelva a las aulas. Hemos evaluado desde la política provincial la posibilidad de que se haga efectivo con todos los cuidados", agregó.