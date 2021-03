UPCN realizó un abrazo simbólico al hospital San Roque

Trabajadores enrolados en UPCN realizaron este viernes un abrazo simbólico al hospital San Roque, en el marco del paro que realiza el sindicato y que, según dijo ala secretaria Gremial, Carina Domínguez, tiene un acatamiento del 80 por ciento.La gremialista resaltó “la amplia respuesta de los compañeros de los distintos sectores de la administración pública” y aclaró que “en hospitales y centro de salud se mantienen las guardias mínimas”.Puso de relieve que “los trabajadores estamos unidos y confiados en que a partir de estar protestas podremos cambiar el rumbo de las negociaciones con el gobierno, que nos convoquen y podamos hablar de salarios en una paritaria que no se concluyó, que fue rechazada y que no ha tenido solución para los trabajadores”.“Hay preocupación, malestar e incertidumbre”, recalcó, a la vez que acotó que “hemos planteado un temario para que se abra la paritaria sectorial en salud. Lo único que sabemos es que se conformó un expediente, pero las necesidades de los trabajadores no pueden esperar los tiempos de un expediente”.Expresó que en “este hospital falta personal, el de enfermería está recargado. Se adeudan miles de francos, además de las deficiencias edilicias”.