Entre Ríos forma parte de la Zicosur junto con 70 gobiernos de la región

El gobernador Gustavo Bordet concretó este jueves en Tucumán la incorporación de Entre Ríos a la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur) junto con 70 gobiernos subnacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.



“Es muy importante para Entre Ríos integrar este gran bloque regional que nos permitirá negociar ante el mundo nuestros productos y defender nuestros sistemas productivos”, sostuvo Bordet, en compañía del gobernador de Tucumán y presidente pro témpore del Zicosur, Juan Manzur.



La región comprende 70 gobiernos subnacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.



Posee, en total, una extensión territorial de 5.004.744 Km2, más de 76 millones de habitantes, un Producto Bruto Geográfico de 723.281 millones de dólares y exportaciones por 207.170 millones de dólares.



Además de Entre Ríos, integran esta región las provincias argentinas de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.



Bordet asistió al encuentro acompañado por su esposa, Mariel Ávila. En ese marco resaltó la posibilidad que ofrece el Zicosur de “articular políticas públicas comunes, compartir experiencias y generar vínculos”, así como también “negociar ante el mundo nuestros productos y defender nuestros sistemas productivos”.



Agradeció a Manzúr por la “hospitalidad”, y recordó el valor histórico de Tucumán “en el marco de la construcción nacional” previa a 1810. “Es de las provincias que fueron preexistentes a la Nación, donde se forja y se funda el federalismo”, advirtió.



“Claro que no son tiempos fáciles. Nos atraviesa una pandemia que apareció intempestivamente en el mundo”, subrayó Bordet durante su discurso, y remarcó que ningún gobierno en el mundo “tenía las herramientas y los instrumentos necesario para hacer frente a lo incierto, a lo desconocido”. “Rápidamente pudimos hacerlo porque hay un gobierno como el que conduce el presidente Alberto Fernández, con una visión marcadamente federal”, valoró.



“Es el federalismo en serio, el que no se practica desde los discursos, sino que se traduce también en el aporte de recursos para poder enfrentar una pandemia”, graficó el mandatario entrerriano, y sostuvo que “hubiese sido imposible tener éxito si no se tomaban a tiempo las medidas que se tomaron”.



En referencia a la integración de Entre Ríos a la Zicosur, Bordet explicó que la globalización “nos obliga a trabajar regionalmente para fortalecer nuestra identidad y nuestras culturas, pero también para desarrollar nuestras oportunidades de negocios, de intercambios desde los científico, desde lo cultural y desde lo comercial”.



También destacó los procesos de integración de Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba, en la Región Centro, y los “casi 500 kilómetros de frontera con Uruguay”, que han permitido “un proceso de integración muy fuerte a través de los años”.



No obstante, la Zicosur “pasa por un gran federalismo que excede nuestras fronteras, que tiene que ver con la Patria grande de Bolívar, de San Martín, de Artigas; con generar esos encuentros que son tan necesarios y que muchas veces se hacen de abajo para arriba, se hacen con nuestra gente que es la que nos demanda a diario para buscar soluciones”, sentenció Bordet.



Para finalizar, el mandatario entrerriano hizo hincapié en que “esas soluciones no están aisladas, no se encuentran de modo endógeno en las provincias que nos toca administrar. Hay que buscar desde la solidaridad, desde la construcción colectiva de los estados subnacionales, la posibilidad de generar integración y desarrollo”.



Sobre el Zicosur



Entre los objetivos generales, la Zicosur propende al desarrollo sustentable, logrando la inserción de la subregión en el contexto internacional desde un punto de vista competitivo, desarrollando el comercio exterior con los mercados internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación.



Además promueve la integración social y cultural como mecanismo para lograr el desarrollo económico-social de las regiones que la conforman; y se propone lograr una mayor participación del empresariado de la región a través de sus entidades, a fin que los agentes económicos actúen con espíritu integrador.



Por otra parte, los Estados miembros de la zona buscan optimizar la logística para mejorar la capacidad de producción del norte argentino, Paraguay, sur de Bolivia, sudoeste de Brasil y norte de Chile principalmente a través de los corredores bioceánicos; visibilizar la oferta exportable de la macro región; procurar la radicación de inversiones productivas y nuevas tecnologías en el área del centro oeste sudamericano para incrementar la potencialidad agropecuaria, agroindustrial, energética y de hidrocarburos.



Asimismo, apuntan a la integración turística a través de la difusión de itinerarios regionales; facilitar el libre tránsito e ingreso de turistas a las regiones que integran la Zicosur en los puestos aduaneros y en las rutas internas; fomentar la preservación y la puesta en valor del patrimonio cultural de la región; fomentar la investigación científico tecnológica de aplicación productiva para el desarrollo sustentable y no-dependiente; desarrollar esquemas de transporte multimodales que potencien el ferroviario inmerso en el trazado y la utilización del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico.



Por último, apuntan a lograr la progresiva integración energética impulsando inversiones en complejos energéticos y gasíferos de la región.