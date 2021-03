ATE definió dos jornadas de paro y una movilización para la semana próxima

La decisión se tomó ante “el cierre de la discusión por parte del Ejecutivo Provincial después de ofrecer un 15% de recomposición”.“Como lo determinó el Consejo Directivo Provincial, durante marzo se viene llevando adelante el plan de lucha, en continuidad de las medidas llevadas adelante este año por apertura de paritarias 2021. Ante el cierre de la discusión por parte del Ejecutivo Provincial después de ofrecer un 15% de recomposición, se determinó la profundización de las medidas”, se indicó desde el sindicato.Además, se recordó que la propuesta “se rechazó por no contemplar lo perdido durante el 2020 y no estar en línea con las propias previsiones del Ejecutivo Nacional, quien estimó una inflación para el 2021 cercana al 30%”.“Ante la falta de una nueva propuesta el 25 y 26 de marzo vamos a un paro de 48 horas”, se informó y además se anunció que “el paro del 26 se acompaña de una movilización provincial”. Para ello convocan a concentrar a partir de las 9:30 en la Plaza 1° de Mayo.También se informó que los trabajadores de la Municipalidad de Paraná “serán parte de la jornada del 26” debido a que “el Intendente no ha convocado a discutir salario en lo que va del año”. En ese sentido se anunció que “la marcha va a contar con un acto en el Palacio Municipal en reclamo de apertura de paritaria, para luego movilizar a la Casa de Gobierno provincial”. (APF)