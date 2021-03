Piden destitución de juez Salem, acusado por violencia, maltrato y hostigamiento

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió hoy pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, para deliberar en el marco del juicio al juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem. El magistrado fue denunciado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.El Jurado de Enjuiciamiento, en esta causa es presidido por el senador provincial Armando Gay; e integrado por el vocal del (STJ) Daniel Omar Carubia, vocal de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite, el vocal de la Cámara Tercera Sala II Guillermo, Bonabotta, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.Durante las tres jornadas del juicio, que comenzó el lunes pasado declararon 27 testigos; y hoy se escucharon los alegatos finales del titular del Ministerio Público Fiscal, el procurador general Jorge Amilcar García y de Ladislao Uzín Olleros, abogado defensor de Sebastián Salem.En la apertura del cierre de los alegatos, el procurador general Jorge Amilcar García, afirmó que el magistrado enjuiciado (Sebastián Salem) “ha provocado su propia destitución” y dijo que su “abuso y desvío de poder en términos de violencia laboral” son los que determinan “nuestra postura de mal desempeño en las funciones”.“Por las circunstancias probadas ha perdido su inmunidad y debe ser desplazado del cargo por violencia laboral por un juicio destituyente”, sostuvo el titular del Ministerio Público Fiscal.El procurador marcó a su vez que “el mal desempeño en las funciones supone un piso de lesividad. Toda falta de idoneidad es a la vez mal desempeño”, indicó y opinó que Salem ha tenido respecto de las denunciantes “una actitud expulsiva” que resultan “quebrantadoras del deber positivo de prudencia y razonabilidad”.García precisó que en enjuiciamiento que se le sustancia al juez de Paz de Gualeguay “no estamos discutiendo si Salem padece de misoginia o el miedo al género femenino. Tampoco investigamos si discrimina por cuestiones de género ni tampoco si padece de algún otro padecimiento o trastorno” ya que el enjuiciamiento apunta a la necesidad de establecer o no la existencia de violencia laboral denunciada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida.“La cuestión de género solamente aparece aquí vinculada con la violencia laboral. No es un seminario sobre violencia de género. Es una discusión sobre maltrato laboral. Tiene particularidades de género porque las dos víctimas son mujeres”, diferenció.A su turno, Ladislao Uzin Ollero, abogado defensor de Salem, manifestó la plena convicción de la inocencia que sostiene el pedido de absolución de su defendido, y que con la prueba que está en el legajo y que han aportado en los cuatros días de audiencia se podía desacreditar las acusaciones de la procuración.Sobre la cuestión de violencia de género, Uzin Olleros se apoyó en el testimonio de una testigo, que sostuvo que jamás presenció ningún acto de violencia contra las denunciantes (trabajando en un espacio reducido) y cuando se quedó sola trabajando con Salem tampoco sufrió ningún trato indecoroso ni de violencia hacia ella.Y finalizó su alegato afirmando que "en estos días no basta solo con demostrar la verdad, parece q además es necesario destruir la mentira", con toda la prueba que "está en el expediente, creemos haber demostrado la verdad y destruido la mentira como para poder solicitar con absoluta convicción de inocencia, la absolución de Salem, su reinstalación inmediata en el cargo y el pago de los salarios que le han sido retraídos. Por eso les pido que obren en conciencia y con justicia, concediendo la merecida absolución para que él recupere su honor, pueda volver a su casa en paz y transferir esa paz a su familia, y pasado mañana sentarse nuevamente en su despacho y prestar servicio como está acostumbrado desde el primer día que ingresó al poder judicial".Las audiencias se desarrollaron en el Salón de Actos del STJ, y en virtud de la declaración de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento social vigentes, fueron transmitidas en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.