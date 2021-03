Organizaciones sociales se movilizaron contra la “devaluación creciente”

Organizaciones sociales se movilizaron en todo el país, para exigir que se iguale el salario mínimo con el costo de la canasta alimentaria. En Paraná, la marcha se replicó frente a casa de Gobierno.“Pretendemos que se iguale el salario mínimo al valor de la canasta básica alimentaria. Hay unos siete mil pesos de diferencia y genera que las familias no puedan llegar a la última semana con comida en la mesa”, dijo el representante de Barrios de Pie, Julián Jarupkin, aEn este sentido, señaló que “no podemos tener una devaluación creciente, silenciosa que nos golpea el bolsillo a todos y principalmente a los sectores más vulnerables”, sumó.En tanto una representante del Polo Obrero, Gisela, dijo que “pedimos calidad los en alimentos, (para los comedores) que nos mandan, llegan tres toneladas de polenta que no nos sirve mucho si no tenemos otras cosas para cocinar. Además, pedimos materiales de construcción para los merenderos y comedores”.“Vinimos hasta acá porque el Gobierno Nacional, no está dando respuesta y sabemos que también son responsabilidades provinciales y local, contamos con un trabajo cotidiano en la organización y creemos que tenemos tener un lugar en las mesas de discusiones”, culminó.