Médicos piden recomposición salarial: “Buscamos un poco de dignidad, de respeto”

Médicos del Hospital San Martín y del Hospital de Niños San Roque de Paraná dieron a conocer la situación que atraviesan como consecuencia de “salarios congelados desde inicios de 2020 y la falta de estabilidad laboral”.“Fundamentalmente, es reclamo es por una mejora en la recomposición salarial a todo el cuerpo laboral de los hospitales San Martín y San Roque, además de involucrar a los colegas que trabajan en los distintos efectores de la provincia”, comunicó ael médico pediatra Dr. Alejandro Calogero.Y continuó: “Esta recomposición salarial es porque venimos con un atraso salarial desde hace mucho tiempo, y ya desde el año pasado, en estapa pre-pandemia, se solicitó una mejora. Se pudo acceder a una entrevista con la ministra de Salud, a quien consideramos una compañera de trabajo porque ella trabajó muchos años en el hospital, ella tuvo la mejor predisposición, dijo comprender la situación que vivimos, pero hace prácticamente un año que no percibimos incrementos sustanciosos en nuestros haberes mensuales”.Y agregó: “El otro punto a reclamar es que regularice la carrera del médico asistencial, que se reglamenten los concursos, se dinamice la efectivización de los cargos una vez rendido y ganado el concurso, ya que los plazos son muy extensos, porque uno llega a adjudicar el cargo recién a los dos o tres años”.“El 70% de la población médica de los hospitales San Martín y San Roque son médicos suplentes, lo que genera una cierta inestabilidad laboral”, apuntó el profesional.Por su parte, la médica anestesióloga, Dra. Alejandra Milanese, coincidió: “El problema fundamental es el sueldo, porque es muy bajo. Tenemos contrato por 30/36 horas semanales, y si las dividimos, nuestra hora vale 345 pesos, lo que está muy por debajo de lo que pagan otras provincias”.“Peleamos para que nuestra jubilación sea digna, con un buen sueldo. Buscamos un poco de dignidad, de respeto, que no nos humillen más. Para el pueblo argentino sale caro formar un médico, porque son más de diez años y una continua formación, pero nosotros retribuimos todo para salvar una vida. Y si comparamos con un político, el político qué aporta a la sociedad -se preguntó- porque saca plata y no retribuye lo que la sociedad gasta por ellos”, sentenció.