Sindicato de Municipales de Gualeguaychú rechazó el aumento salarial ofrecido

Por segunda vez en la semana el Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú rechazó de plano la oferta salarial paritaria de la Comuna.



Al momento esa propuesta es de un 15 por ciento para todo el año con un 6 por ciento retroactivo a pagarse en marzo, un segundo tramo de 6 puntos que se abonaría con los sueldos de junio y el restante 3 por ciento en el mes de agosto.



Esa oferta mejoró sólo un punto la primera propuesta que había sido de 14 por ciento y mantiene firme los 25 mil pesos de sueldo mínimo. Allí hay otra diferencia con las pretensiones gremiales que aspiran a un salario de 30 mil pesos.



Desde la SITRAMG explicaron que ese monto es casi la mitad de la Canasta Básica que una familia necesita para no ser pobre en el país según las cifras oficiales del INDEC. "La propuesta del Ejecutivo municipal volvió a volar bajo, tan así que ni siquiera sean molestado en hacer números y mejorar la oferta salarial para sus empleados quienes son los que le ponen el pecho a la gestión de Irigoyen al 75", reclamó el gremio en un comunicado.



"Le volvemos a refrescar la memoria al intendente Martín Piaggio sobre la conversación que tuvimos en el primer encuentro paritario. Esperamos que le haga honor a su palabra y cumpla", reflexionaron.



A su vez el "sindicato comunicó a cada trabajador municipales que está en alerta y, de no llegar a un acuerdo, se evaluarán medidas a la brevedad", anticiparon y recordaron que la propuesta inicial "dio vergüenza ajena. El intendente aseguró que iba a hacer el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo pero con este ofrecimiento no se le cayo ni una gota de sudor por las familias municipales". (Reporte 2820)