Hoy habrá dictamen favorable para la reforma de Ganancias, con nuevos beneficios

La Cámara de Diputados emitirá dictamen favorable al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias. Beneficiarán a más de 1,2 millones de trabajadores que estarán exentos de pagar el tributo si cobran hasta $150.000 de salario bruto.



Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo-que conducen los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley- fue citado para las 15.30 para emitir dictamen a la iniciativa que busca otorgar un alivio fiscal a 1.280.000 trabajadores y jubilados.



La intención de la bancada del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, es la de sancionar esta iniciativa el martes o jueves próximos, a fin de permitir que el Senado lo pueda convertir en ley en la primera quincena de abril, informaron fuentes parlamentarias.



La iniciativa redactada por el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, se amplió hoy con propuestas presentadas por diputados de extracción sindical y gremialistas para sumar nuevos beneficios a los trabajadores.



El oficialismo había aceptado excluir el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.



Ahora, sumó una deducción por gastos de guardería y por elementos de trabajo o capacitación.



En el dictamen se excluirá del pago del impuesto la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación, y se incorpora con comprobantes los gastos de guardería hasta los tres años con un monto de hasta $67.000 por año.



También se mantendrá la eximición hasta el 20 de septiembre del 2021 las guardias y horas extras que se le pagan al personal de salud que debió extender sus jornadas de trabajo en los sanatorios y hospitales a causa de la pandemia del coronavirus.



Además, se duplicará la deducción por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de $78.833 al año a pedido expreso de los representantes sindicales.



Massa afirmó que "aquellas ideas que suman al proyecto y respetan la sustentabilidad presupuestaria son bienvenidos", ya que "proteger al trabajador y a sus hijos con medidas como ésta le da al proyecto un marco de mayor sensibilidad".



En declaraciones a la prensa, el titular del cuerpo legislativo dijo que "la decisión es recuperar ingreso, construir protección al trabajador y su familia y darle alivio fiscal a la clase media".



El plenario de comisiones comenzará con un informe de Heller y Siley sobre los cambios que propone el oficialismo, y luego se abrirá la discusión a los legisladores de todas las fuerzas políticas, previo a la emisión del respectivo dictamen de comisión.



El despacho tendrá un amplio consenso ya que será respaldado por el Frente de Todos, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Unidad Federal, Acción Federal y Movimiento Popular Neuquino.



La principal fuerza opositora aún no definió si firmará el despacho de mayoría o presentará un dictamen en minoría, ya que no se incluyó su pedido de que esa deducción se actualice por el índice de inflación y que se incluyan beneficios para los autónomos.



El proyecto que amplía la deducción para que los trabajadores que perciben hasta $150.000 brutos no paguen ganancias se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo.



El costo fiscal de la modificación de uno de los tributos que más recursos aporta a las arcas del Estado es de $41.250 millones, según señaló el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.



Esa reducción de recursos se financiará con un porcentaje de la reforma del impuesto que pagan las empresas por ganancias y por la distribución de dividendos, una iniciativa que el Gobierno envió el jueves a la noche al Congreso.



El proyecto contempla también que los salarios superiores a $173.000 brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizo el Mínimo No Imponible en un 35%.



Otro punto que había generado inquietud en los legisladores era lo que podía pasar entre los asalariados que perciben entre $150.000 y $173.000 pesos para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, para lo cual la norma prevé facultades específicas para poder corregir esa situación.