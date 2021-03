El Polo Obrero marchará este jueves por diversos reclamos

Foto: Archivo

El Polo Obrero y el Frente Piquetero Nacional se movilizará este jueves en el marco de la continuidad del plan de lucha “contra el hambre y el ajuste”.



El epicentro será en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Paralelamente en Entre Ríos habrá también acciones de lucha: en Paraná desde las 10 se concentrarán en Plaza Alvear y marcharán a Casa de Gobierno. En tanto, en La Paz, a las 10 hs, habrá una concentración en Plaza España. En Concepción del Uruguay, será en Plaza Ramírez, frente a la Municipalidad a las 9:30, para pedir una audiencia al Intendente.



“Los distintos índices sociales, muestran una radiografía de la situación que sufrimos las y los trabajadores: 6 de cada 10 niñas y niños son pobres, casi el 50 % de la población es pobre, el salario mínimo está en $21.600, más de $ 3.000 por debajo de la Línea de Indigencia, y el 70 % de los jubilados cobran menos que esa cifra”, expresaron.



Asimismo, opinaron que “la Línea de Pobreza triplica el Salario Mínimo y la verdadera Canasta Familiar que incluye alquiler y educación de las hijas e hijos, entre otros rubros, resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de las y los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo”.



“Las mujeres, somos más pobres aún y sobre nosotras recaen todas las tareas de cuidado. La brecha salarial en comparación con los varones es de un 20%, sumado a que durante la pandemia se nos hizo cada vez más difícil acceder a changas y trabajos que permitan sobrellevar la crisis”, resaltaron.



Durante la pandemia “ha recrudecido la violencia de género, y a menos de 3 meses de iniciado el año llevamos ya 55 femicidios y 3 transfemicidios, con un Ministerio de Mujeres y Diversidades que no ha llevado adelante una sola política real de resguardo contra la violencia de género”.



“En este contexto, la pobreza sigue creciendo a raíz del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fernández. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de dólares, avanzan con el modelo extractivista y la destrucción de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 años enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras”, dijeron.



“Las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el presupuesto Nacional se han reducido o eliminado la asistencia de emergencia como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ilegítima deuda externa”, agregan.



“La asistencia a los comedores y merenderos populares es pésima, y hay meses en que el Estado no aporta la mercadería para garantizar el derecho elemental de poder comer, que se ve vulnerado para miles y miles de niños, niñas y familias en un contexto de pandemia y de una recesión que dejó 2 millones de nuevos desocupados, sumados a los que dejó Macri”, comentaron.



Asimismo, indicaron que “los trabajadores que atienden los comedores populares no han sido considerados para la vacunación contra el Covid, siendo esenciales para combatir el hambre: ¡exigimos que integren las listas de prioridad para ser vacunados, por su salud y la de quienes asisten a los mismos”.



“La educación de las niñas y niños de nuestros barrios está en una situación de extrema gravedad, ya que la gran mayoría no cuenta con conectividad ni dispositivos para la educación virtual, y aquellos que asisten presencialmente, lo hacen en muchos casos sin las condiciones sanitarias para prevenir el contagio por COVID-19 como vienen denunciando distintas comunidades educativas”, remarcan.



“La tierra y la vivienda son inalcanzables para las y los trabajadores, por eso crecen las ocupaciones de tierra que los gobiernos de todo color político reprimen y desalojan sin distinción. Fernández y Ferraresi anunciaron que no extenderán el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos a partir de abril, lo que agravará la crisis habitacional”, manifiestan.



“Vamos a las calles porque no aceptamos más un ajuste contra los que poco y nada tienen, mientras los bancos y la especulación financiera se la llevan en pala y las petroleras reciben el sexto aumento en un año”, señalan.