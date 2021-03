Docentes técnicos definirán la continuidad del plan de acción

El secretario general Andrés Besel advirtió: “Si no aparece una oferta superadora, se van a profundizar las medidas”.



“Tenemos mandato de nuestro Congreso de mantenernos en el Frente Gremial hasta que se consiga una propuesta salarial que sea considerada suficiente por los compañeros y las compañeras”, remarcó el titular de AMET Entre Ríos.



Luego informó que “teniendo en cuenta ese mandato y en función del Congreso de Agmer (que se desarrollará el jueves 18), nosotros tendremos una asamblea el viernes”. Explicó que allí AMET ratificará su pertenencia al Frente Gremial. “Y, si hay medidas de fuerza, haremos coincidir nuestro plan de acción”, señaló.



Consultado sobre si han mantenido alguna comunicación con las autoridades del Gobierno provincial o del Consejo General de Educación (CGE), Besel respondió: “Con el CGE tenemos contacto frecuente, pero no a nivel el tema salarial, porque ese tema es decisión del Gobernador”.



Enseguida comentó que Gustavo Bordet, durante su visita a Concordia el viernes pasado, “ratificó la propuesta” salarial presentada a los gremios docentes en febrero, pero también “dijo que va a seguir en el diálogo y que va a tratar de mejorarla”.



“Con esa declaración, nosotros entendemos que hay una nueva posibilidad, si bien no hay un contacto formal”, remarcó Besel.



En tanto, remarcó que “si se quiere evitar la profundización del conflicto, deberá haber otra convocatoria, ya sea a través de la mesa de diálogo o por la justicia”. Al respecto advirtió: “El Gobierno se va a tener que sentar a discutir. Porque está claro que la propuesta fue insuficiente y si no aparece una oferta superadora, se va a profundizar el plan de lucha”. (APF)