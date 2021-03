Elecciones 2021: los cargos legislativos que se renovarán en Entre Ríos

Política La Justicia Electoral estableció la fecha para las PASO y las Generales

“La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó ayer una acordada por la cual estableció todos los plazos correspondientes al cronograma electoral del año en curso, por lo cual, quedaron establecidas las fechas para las PASO para el domingo 8 de agosto y las Generales, el domingo 24 de octubre. Además de los plazos y acciones del proceso electoral para las agrupaciones políticas y la ciudadanía”, comunicó ala prosecretaria electoral a nivel nacional en Entre Ríos, Narubi Godoy.Y continuó: “El próximo paso es el cierre del registro de electores para lo cual pediremos la colaboración de los ciudadanos para que a partir del 7 mayo estén atentos a la publicación de los padrones provisorios para constatar que sus datos sean correctos. De no ser así, en esa instancia habrá un período de reclamos para asegurar que cada uno vaya a votar el domingo de las elecciones a un establecimiento educativo más cercano a su domicilio”.De acuerdo a lo que recordó la funcionaria, “en Entre Ríos se renovarán cinco cargos para diputados nacionales”.Respecto a los presidentes de mesa, la prosecretaria electoral indicó que “las autoridades de mesa se eligen de manera aleatoria; es una carga pública, remunerada y muy importante”. “Los voluntarios pueden inscribirse de manera presencial a la sede de calle Urquiza 840 de lunes a viernes de 8 a 13hs o vía web”, indicó Godoy al remarcar que “el único requisito es no estar afiliado a ningún partido político”.Por consultas, los interesados deben enviar un e-mail a jfparana.secelectoral@pjn.gov.ar “Para el desenvolvimiento institucional del país, este año es muy importante el trabajo que realiza la Justicia Nacional Electoral, más todos los agentes que participan en el comicio, por lo que la Cámara cursó numerosos oficios solicitando ser incluidos dentro de grupos prioritarios para la vacunación contra el coronavirus, pero hasta ahora no ha habido respuestas porque depende del gobierno nacional y excede a la jurisdicción provincial”, mencionó al respecto.