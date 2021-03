Bordet valoró trabajo de municipios en el proceso de vacunación contra el covid

Operativo de vacunación

Un espacio para fortalecer

El gobernador Bordet mantuvo una reunión de trabajo este martes en Concepción del Uruguay con la Liga de Intendentes Justicialistas en el marco de los encuentros que mantiene con los intendentes justicialistas, radicales y vecinalistas. Lo acompañaron la vicegobernadora Laura Stratta, el gabinete de ministros, el presidente de la Liga, Lucas Larrarte, el intendente anfitrión Martín Oliva, y demás presidentes municipales justicialistas.“Me reúno con los bloques de intendentes. También lo hago con el Foro de Intendentes Radicales y con la Unión de Intendentes Vecinalistas. En este caso, con la Liga de Intendentes Justicialistas. Hoy abordamos temas económicos, la situación sanitaria, las proyecciones financieras que tenemos entre provincia y municipios y la obra pública”, precisó."Entendemos que es una gran oportunidad para satisfacer demandas que tenía contenida la población de obras, pero también para generar empleo en estos tiempos de pandemia porque la obra pública es un dinamizador de la economía en cuanto a la generación de empleo", insistió.“Estos son los temas que tratamos con todos los intendentes con los que tenemos una relación muy cercana, de mucho diálogo y de trabajo en conjunto. De ellos valoro la colaboración en el marco no sólo de la pandemia, sino ahora en el proceso de inmunización que nos abre un horizonte de esperanza".Por otro lado, el mandatario precisó: “Venimos con una agenda muy intensa, abordando la campaña de vacunación que ha sido muy satisfactoria en todo el territorio entrerriano. En Concepción del Uruguay llevamos vacunadas casi 4.000 personas y el ritmo es muy intenso, por lo que quiero destacar la tarea que ha tenido el intendente Oliva que se ha puesto activamente en la campaña de vacunación para poder alcanzar los objetivos. Tenemos la preocupación también de lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, y estamos abocados a vacunar a la mayor cantidad de gente antes que llegue el invierno”.Luego afirmó que la campaña de vacunación "va muy bien. Vamos cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos trazado”. Detalló que este miércoles se está “vacunando en Concordia a 400 del personal de nivel inicial y bomberos, y vamos a vacunar a todas aquellas personas que tienen tratamientos renales o diálisis y tienen muy alto riesgo de contraer la enfermedad. Es allí donde estamos trabajando y esperando que lleguen más vacunas para poder ampliar los universos que tenemos. Entendemos que dentro de poco ya recibiremos más dosis. Viene a buen ritmo y además se está vacunando en todo el territorio provincial”, insistió."Nosotros lo que hicimos fue vacunar la totalidad de los adultos mayores que están institucionalizados en geriátricos, en hogares, y también estamos tratando lo de los pacientes renales, y las personas con discapacidad van a ser también prioritarias en los grupos para vacunar. Queremos ganar este tiempo para que todos los grupos de riesgo puedan estar inmunizados”, acotó.Informó luego que “está programado que del total de dosis que recibe Nación, aproximadamente un 4,5 por ciento es lo que le corresponde a Entre Ríos, de acuerdo a la densidad poblacional. Esto tiene una relación muy estrecha en este sentido, así que en la medida que vayan ingresando nuevas dosis, se irán recibiendo en la provincia”, agregó.Con respecto a la segunda ola que se habla, sostuvo que "estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Brasil con la cepa brasilera que está en Santa Catarina. Si bien no tenemos frontera con Brasil, estamos muy cerca de Uruguayana. Hay un tránsito fluido del transporte por toda la red vial del Mercosur, como la autovía 14, la ruta 18, y esto nos preocupa mucho. Tenemos que ser muy cuidadosos y son los temas urgentes que tenemos en agenda para tratar", concluyó.En tanto, el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, describió el encuentro como "más que fructífero para todos los intendentes que estamos en el día a día enfrentando la situación que nos ha tocado de la pandemia y también la gestión, porque la pandemia es una realidad nueva pero no puede ser la única realidad. Nosotros tenemos que seguir resolviendo los problemas de nuestras comunidades, de nuestra gente y con un gobierno que siempre está presente, que siempre está dispuesto a tendernos una mano, eso se simplifica mucho”.“Hoy ha quedado claro que tenemos un gobernador, una vicegobernadora y también ministros, todo un equipo que está a disposición para trabajar junto a los intendentes , a las intendentas para reforzar la gestión del día a día que es lo que estamos necesitando”, expresó Larrarte.En ese orden se refirió a la importancia del encuentro y dijo: “El encuentro nos permite intercambiar ideas, compartir proyectos, sacar adelante muchas situaciones que a veces se trabajan desde el punto de vista burocrático y nosotros lo vemos con gran satisfacción a este tipo de encuentros, que empezamos a permitirnos a partir de ahora, que son necesarios y no los podíamos hacer antes por obvias razones, como eran las del aislamiento, las del distanciamiento y ahora que tenemos un situación epidemiológica un poco más controlada nos damos tiempo y la posibilidad de encontrarnos y compartir estás cosas”, señaló.En tanto, sobre el mensaje emitido por el mandatario de que se mantengan unidos, Larrarte dijo: “Esa es la premisa, el Frente de Todos es todos juntos. Precisamente eso es lo que queremos fortalecer desde el espacio de los intendentes que actualmente estamos al frente de las comunidades, pero que también queremos ayudar y acompañar a aquellos referentes y dirigentes del partido que están en localidades en las que no se pudo ganar, pero que necesitan del apoyo y acompañamiento nuestro para poder llevar la propuesta y el proyecto que tenemos en los frentes de todos, que es un proyecto que está de cara a la gente, que está dispuesto a resolver sus problemas cotidianos, que está dispuesto a enfrentar cada situación que se presente, sin darle la espalda a ninguno de los problemas”, manifestó.Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, agradeció la presencia de los intendentes y destacó "la vocación por estar y compartir, cuidándonos con las distancias y protocolos que hace desde el punto de vista sanitario al cuidado"."Mientras se vacuna en nuestra ciudad, hemos trabajado en diferentes temáticas desde lo institucional, la obra pública, la economía de nuestra provincia y municipios, y al final, en un año a caras a lo electoral, comentarios sobre la actividad política que desarrollará nuestro espacio político", precisó.Por otro lado, Oliva sostuvo: "Reivindicamos en este espacio la conformación del Frente Creer que nos llevó a la victoria a nosotros como municipio y a la provincia, y seguramente ampliar ese horizonte para que todos tengamos lo que creemos que se mejor para los vecinos que es un gobierno que garantiza la movilidad social ascendente, la distribución como un gobierno justicialista dentro de este Frente de Todos. Esa línea que bajó el gobernador la tenemos comprendida y la volveremos a militar cuando sea el periodo de elecciones".