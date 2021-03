Soria: “Trabajaré para que los servicios de justicia sean más eficientes”

Política Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia de la Nación

El diputado nacional Martín Soria, designado como nuevo ministro de Justicia, aseveró que trabajará para que los servicios de justicia sean "más eficientes, inclusivos e igualitarios" en el país, y para "avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos"."El Presidente me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad", escribió Soria esta madrugada en su cuenta en la red social Twitter.En esa línea, el aún legislador afirmó que, "en línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas".Finalmente, el exintendente de General Roca, en Río Negro, agregó que "ese, entonces, será nuestro principal objetivo"."Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política", completó."Tenemos una mirada compartida sobre lo que se tiene que hacer para que la Justicia funcione. Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo. Él trabajó en Tribunales y entiende bien lo que está pasando, tiene una mirada absolutamente semejante a la mía".En esa declaración, el jefe del Estado destacó la designación del diputado rionegrino: "Tenemos una mirada compartida sobre lo que se tiene que hacer para que la Justicia funcione. Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo. Él trabajó en Tribunales y entiende bien lo que está pasando, tiene una mirada absolutamente semejante a la mía", dijo el jefe de Estado anoche."Le he planteado con claridad que lo que quiero es que la Justicia se corresponda con el Estado de derecho", añadió el mandatario y reiteró: "Entiende bien lo que está pasando en la Justicia". (Télam)