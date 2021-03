Bordet entregó becas a deportistas entrerrianos

El gobernador Gustavo Bordet visitó este lunes la ciudad de Nogoyá y entregó becas a deportistas entrerrianos destacados en competencias nacionales e internacionales. En sus testimonios, los jóvenes expresaron el agradecimiento por el apoyo estatal a través del programa provincial.



Durante la entrega de becas a deportistas, Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, explicó que la pandemia retrasó mucho las actividades deportivas, dijo que “poco a poco las estamos retomando” y remarcó que se mantuvo vigente este programa “para poder llegar con becas a distintos deportistas de toda la provincia".



Con esta entrega realizada en Nogoyá se comenzó el pago de las becas deportivas correspondientes al periodo 2020, que benefician a 255 deportistas entrerrianos de todas las disciplinas deportivas por sus logros en competencias nacionales e internacionales, con una inversión que supera los 5,3 millones de pesos. En la ocasión se entregaron 57 becas por un monto de 1,3 millones de pesos.



"Son 255 deportistas que reciben este apoyo, sobre todo, de deportes amateur en los que se pone mucho sacrificio y tenacidad para poder alcanzar los objetivos", subrayó Bordet.



Consideró que este esfuerzo “tiene que ser muy valorado, porque después nos sentimos muy orgullosos de los deportistas que tenemos”, y por eso “como gobernantes tenemos la obligación de generar los recursos necesarios para que se pueda sostener el esfuerzo que cotidianamente hacen cada uno de ustedes”.



En ese marco, ratificó “la continuidad del programa, la asignación de los recursos para todo este ejercicio y así sucesivamente. Estos son fondos que provienen de los juegos de azar y los vamos a seguir intensificando en los próximos años”.



En otro orden, destacó que “con el intendente venimos trabajando hace cinco años en gestión” y anunció que, teniendo en cuenta que al servicio de emergencia en Nogoyá lo presta la municipalidad, cosa que normalmente hace en la provincia, una de las ambulancias que comprará la provincia próximamente será para esta ciudad.



Por otro lado, mencionó "las obras que se están haciendo en el hospital San Blas, donde se está terminando la mesa para anestesia y así poder habilitar el segundo quirófano”. Hizo notar que este hospital, "atiende, no solo la población de la ciudad, sino también de muchas juntas de gobierno y comunas”.



Por último, agradeció a los deportistas presentes y les deseo muchos éxitos en sus respectivas disciplinas, a la vez que saludó especialmente a la Selección de Softbol que fue campeona mundial. "Es in orgullo para nuestra provincia y la mejor manera de poder hacer un homenaje es incluyendo el equipo en este programa", finalizó



Presencias



Bordet participó de las actividades junto a la vicegobernador Laura Stratta; al intendente de Nogoyá Rafael Cavagna, la senadora provincial Flavia Maidana y el diputado provincial Gustavo Cusinatto. También participaron las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y el secretario de Deportes, José Gómez; y los titulares de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, y de la delegación Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, entre otras autoridades locales y provinciales.



Trabajo conjunto



En acto desarrollado en el Polideportivo de Nogoyá, el intendente Rafael Cavagna le expresó su agradecimiento al gobernador "que siempre viene".



"Gracias nuevamente Gustavo por estar compartiendo una mañana de trabajo en con la gente de Nogoyá sobre todo que eso es lo más importante para nosotros", señaló.



Luego manifestó: "Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos para seguir trabajando en conjunto. Ese es el camino y por eso quería públicamente saludar y agradecer a todo el personal de Salud de nuestro querido hospital San Blas, a nuestro querido personal municipal, tanto de Salud como de emergencias, porque nos han acompañado y nos tienen que seguir acompañando, y nosotros tenemos que seguir trabajando en conjunto".



Finalmente, mencionó "a los verdaderos protagonistas, que son los deportistas que están acompañándonos, y felicitarlos por lo que vienen haciendo" y expresó su agradecimiento al gobierno provincial por acompañamiento que les da.



Apoyo a deportistas



En ese marco, el secretario de Deportes, José Gómez, dijo que "es una alegría poder estar dando cumplimiento a este programa de becas deportivas, instituido por ley", y acotó que esa iniciativa posibilita "poder acompañar a todos los atletas entrerrianos que nos representan tan bien en las competencias nacionales e internacionales".



"Es un programa que para nosotros tiene un valor muy importante, es el que más potenciamos desde que comenzó la gestión del gobernador Bordet", resaltó y acotó que "arrancamos atendiendo a 100 atletas y hoy estamos superando los 255 por mérito de los deportistas y también porque potenciamos la inversión, triplicándola en términos económico".



Finalmente, Gómez agradeció al gobernador " el esfuerzo" puesto de manifiesto para el financiamiento de las becas deportivas 2020 y bregó porque este año "tengamos una situación mucho más normalizada en materia de flujo de fondos para financiar el deporte".



Este programa de apoyo a deportistas, instituido por ley en la provincia, es financiado con fondos provenientes de las utilidades netas del juego, pero actualmente será solventado con dinero de Rentas Generales, por disposición del gobernador, para cumplir con los atletas entrerrianos que tanto se esfuerzan para obtener sus logros deportivos y tan dignamente representan a la provincia y al país en las distintas competencias nacionales e internacionales.



Cabe mencionar que acceden a dicho programa los deportistas de las distintas disciplinas deportivas avalados por sus federaciones que obtuvieron logros deportivos durante el año calendario anterior, y diferenciándose el monto del beneficio recibido según las siguientes categorías: desarrollo deportivo (14.500 pesos), estimulo deportivo (17.000 pesos), rendimiento deportivo (21.000 pesos) y alto rendimiento (25.000 pesos).



Como un hecho inédito se incorporan a este programa a los entrerrianos integrantes de la Selección Argentina de Sóftbol que obtuviera el Campeonato mundial en 2019 y se preparan para defender el título en la próxima edición.



Otra novedad es la mayor cantidad de deportistas adaptados que se incorporan a este programa. Se suman 24 que se destacaron a nivel nacional e internacional. Testimonios de deportistas

Durante el acto, reconocidos deportistas se manifestaron sobre la ayuda que reciben del gobierno provincial.



En este sentido, la jugadora de pelota paleta, Joana Estefanía Sair, expresó su agradecimiento al gobierno provincial por "el reconocimiento a nuestros logros con esta beca deportiva" y transmitió su deseo de que "nos sigan acompañando y reconociendo porque es un esfuerzo y un sacrificio enorme para todos los deportistas que estamos en lo más alto de nuestros deportes". Hizo extensivo el agradecimiento al gobierno municipal de Nogoyá por el apoyo.



En tanto, la atleta Betzabet Páez, manifestó: “Es un placer enorme para mí poder estar compartiendo este momento. Hoy es un día donde sobran los motivos para celebrar y para agradecer, empezando por la vida. En este contexto que estamos atravesando de pandemia poder estar compartiendo este momento es un gran motivo para agradecer. También quiero celebrar al deporte, nuestro gran padre la familia que somos todos, de este equipo donde todos cumplimos un papel fundamental y todos necesitamos de todos para seguir creciendo y mejorando día a día. Y sobre todo agradecer a los dirigentes que nos brindan los recursos y la contención necesaria para que podamos seguir entrenando y perseguir nuestros sueños deportivos que es una lucha muy difícil donde muchas veces las frustraciones son más que las alegrías. Deseo con toda mi alma que la vida y el deporte nos siga cruzando en un acto, en una competencia, en un juego olímpico o en la calle misma y nos podamos reconocer como la familia que somos”, expresó la deportista.



Otros aportes



Además, en el transcurso del acto en Nogoyá se entregaron los siguientes aportes del gobierno provincial por un monto total de 4.131.808 pesos.



-Aporte No Reintegrable a la Municipalidad de Nogoyá destinado a solventar los gastos inherentes a la adquisición de dos estaciones de gimnasio a cielo abierto para la continuación de la puesta en valor del Paseo de los Puentes Beto García de dicha localidad. Y otro a la Municipalidad de Nogoyá destinado a dos cuadras de pavimento.



-Aporte No Reintegrables a la Municipalidad de Hernández destinados a solventar los gastos inherentes a la adquisición de juegos para niños destinados a la plaza principal'General Francisco Ramírez de dicha localidad.



-Al Centro Educar Nogoyá para la compra de terreno.



-A la Comuna de Gobernador Febre para la compra de bomba de agua y otro para la adquisición de tractor.



-A la Comuna de XX de Septiembre para juegos de la plaza.



-También se entregó un crédito por 1.400.000 pesos, en el marco del Programa de Asistencia Financiera para el Sostenimiento Productivo, destinado a capital de trabajo.