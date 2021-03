Removerán del HCD al concejal entrerriano detenido con 30 kilos de droga

Policiales Concejal entrerriano fue detenido en Corrientes con 30 kilos de droga

El concejal de Pueblo Belgrano, Andrés Irigoyen, fue detenido el viernes por la noche en Corrientes durante un control de Gendarmería Nacional sobre Ruta Nacional 12 cuando transportaba 30 kilos de marihuana en su propio vehículo, un Peugeot 307.Según reportóIrigoyen, al ver el control habría dejado el auto e intentado huir a pie, pero fue visto, alcanzado y detenido.Los compañeros de bancada de Andrés Irigoyen, Juan Carlos Guarnucçio, Analía Carrazza, Alejandro Frávega y Ludmila Márquez repudiaron el accionar de su par de Nueva Generación, el espacio que lidera el intendente Mauricio Davico."No hay margen para ningún accionar que esté por fuera de la Ley y mucho menos los hechos que llevaron a la detención. Como representantes del pueblo tenemos responsabilidades públicas, debemos extremar el ejercicio de nuestra moral y nuestra ética", marcaron los ediles."La sola sospecha sobre su conducta lo deja fuera de nuestra transparente identidad de servicio, no nos representa", sentenciaron.Además, anticiparon que en la próxima sesión del Concejo Deliberante "vamos a iniciar los procedimientos relativos a la remoción del concejal Irigoyen, respetando la norma y la honra de ser los representantes del pueblo".Por último, lamentaron "el no acompañamiento del bloque de concejales del Frente Creer integrado por Claudina Corti y Carlos Riera. Esperamos de ellos madurez y no oportunismo político".Andrés Irigoyen es concejal de Pueblo Belgrano, ya por segunda vez. En las elecciones del 2019 fue como tercero en la boleta que encabezó como candidato a intendente Mauricio Davico, y en 2015 fue como segundo, por lo que, como lo demuestra su lugar en las listas, siempre fue uno de los dirigentes importantes del vecinalismo.Con un perfil muy bajo, al menos en los medios de comunicación, la actividad de Irigoyen como concejal se desconoce casi completamente, a tal punto que el único antecedente mediático es una supuesta denuncia en su contra por abuso de autoridad en el Hospital Centenario, donde lo acusan de maltratar a un policía