El mensaje del Presidente Alberto Fernández tras los incidentes en Chubut

Luego de que el presidente Alberto Fernández fuera agredido en la zona chubutense de Lago Puelo por manifestantes que rechazan la megaminería en la provincia patagónica, el primer mandatario publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que aseguró que “estoy seguro de que esa violencia no es compartida por el pueblo chubutense”.El hecho se produjo luego de que bajara del avión que lo llevó a la provincia de Chubut, donde recorrió los lugares afectados por los focos ígneos. Con una bandera que rezaba “No al saqueo de la minería” y gritos de “el agua no se vende”, los manifestantes rechazaron los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de “megaminería”.En esa línea, sostuvo: “Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos. Ellos prueban la soledad en la se expresan los violentos. En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato”.“El día jueves me comunique telefónicamente con el intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, para poder cuantificar los daños causados por el incendio y resolver las urgencias que enfrenta la comunidad que habita en la zona. Hoy me hice presente en Lago Puelo para poder conocer en detalle el alcance de tan terrible siniestro”.En ese sentido, detalló: “Pude oír las demandas de los intendentes de la región y transmitirles el aporte del Estado Nacional para paliar los efectos de tanta desgracia. Nuestra estadía en Lago Puelo nos permitió sobrevolar la zona afectada por los incendios. Aun quedan focos que nuestro equipo de brigadistas intentan sofocar con mucho esfuerzo. Mi eterna gratitud a todos y todas por tan enorme gesto de entrega y solidaridad”.En tanto, concluyó: “En la Comarca Andina de Chubut viven argentinos que necesitan nuestro auxilio. Por ellos estuvimos, estamos y siempre estaremos. Ese es el espíritu que nos mueve. Por eso estuvimos antes en San Juan cuando el temblor de la tierra dejó sin techo a familias argentinas. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso como Gobierno Nacional. Nuestro mayor deseo es que argentinos y argentinas puedan crecer y desarrollarse en paz en el mismo lugar donde han nacido”.Tras encabezar una reunión en el Comando de Operaciones, el mandatario salió del Centro Cultural Lago Puelo y antes de subir a la combi que aguardaba a la comitiva oficial fue abucheado por los manifestantes, entre los que también había trabajadores estatales provinciales, afectados por la complicada situación financiera del Gobierno patagónico.Luego de subir al vehículo, las personas que realizaban la protesta agredieron la combi, con golpes de puño e incluso arrojando piedras: los cascotes rompieron varios vidrios de la camioneta propiedad de la Administración de Parques Nacionales (APN).“Vine a escuchar a la gente, a ponerme a disposición y a trabajar con todos para que esto se resuelva rápidamente”, afirmó el mandatario luego del sobrevuelo que realizó sobre la zona de Lago Puelo.En este sentido, Fernández enfatizó que es necesario “que la gente mientras tanto tenga dónde vivir, ver cómo recuperar su trabajo y también realizar las obras de infraestructura que han quedado dañadas: luz, gas, agua”. “Nosotros estamos acá para trabajar juntos”, sostuvo el jefe de Estado y remarcó: “La única preocupación que tenemos es quitarles a los argentinos que viven en esta zona la situación de angustia que están viviendo hoy”.Fernández viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, además de los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.En la región ya se encontraba desde el martes pasado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien supervisa el trabajo que llevan adelante 116 brigadistas de incendios forestales locales con la ayuda de otros llegados desde las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca y San Luis, publicó