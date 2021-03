Bordet repudió los hechos de violencia contra el presidente Alberto Fernández

Repudiamos firmemente los hechos de violencia contra el presidente @alferdez en Chubut. El diálogo democrático que necesita la Argentina no admite expresiones de intolerancia como las de hoy. — Gustavo Bordet (@bordet) March 13, 2021

Política Incidentes en visita presidencial con grupo antiminería en conflicto con Arciani

El presidente Alberto Fernández fue agredido este sábado en la zona chubutense de Lago Puelo por manifestantes que rechazan la megaminería en la provincia patagónica. El hecho se produjo luego de que bajara del avión que lo llevó a la provincia de Chubut, donde recorrió los lugares afectados por los focos ígneos.Con una bandera que rezaba "No al saqueo de la minería" y gritos de "el agua no se vende", los manifestantes rechazaron los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de "megaminería".El gobernador Gustavo Bordet fue uno de los primeros en referirse los hechos de violencia contra el primer mandatario. “Repudiamos firmemente los hechos de violencia contra el presidente Alberto Fernández en Chubut. El diálogo democrático que necesita la Argentina no admite expresiones de intolerancia como las de hoy”, manifestó.Tras encabezar una reunión en el Comando de Operaciones, el mandatario salió del Centro Cultural Lago Puelo y antes de subir a la combi que aguardaba a la comitiva oficial fue abucheado por los manifestantes, entre los que también había trabajadores estatales provinciales, afectados por la complicada situación financiera del Gobierno patagónico.Luego de subir al vehículo, las personas que realizaban la protesta agredieron la combi, con golpes de puño e incluso arrojando piedras: los cascotes rompieron varios vidrios de la camioneta propiedad de la Administración de Parques Nacionales (APN).