Gobierno entrerriano fortalece al sector productivo para aumentar competitividad

"Es fundamental poner en superficie la importancia del sector productivo y demostrar con acciones el apoyo del Estado”, agregó.



La finca de arándanos recibió un aporte no reintegrable de 1,15 millones de pesos del Fondo Multisectorial de Salto Grande a través de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a los sistemas productivos y turísticos tanto de la ciudad de Salto en Uruguay, como de los departamentos Federación, Concordia y Colón.



“La firma tiene 50 hectáreas en esa zona y otras más en la zona rural de Concordia, y el aporte se destina a apuntalar la producción de arándano a través de una cadena de frío que se necesita para hacer la exportación de producto orgánico, y esto genera un gran valor agregado”, indicó Bordet.



Respecto de la empresa, detalló que “en esta finca trabajan 1.400 personas en época de cosecha plena y tiene un staff permanente de 60 personas durante todo el año, o sea que es un sistema productivo muy importante, al cual desde la provincia de Entre Ríos venimos apoyando por lo que significa en volumen de exportaciones no solo a Estado Unidos, sino a la Comunidad Económica Europea, Canadá, Reino Unido, China y también por lo que implica en empleo”.



“La producción de arándanos para esta zona de la provincia en momento pico, llega a insumir 17.000 trabajadores, es muy importante y además es complementaria de la citricultura que termina la zafra en septiembre y aquí la cosecha empieza en agosto y termina en diciembre, con lo cual se amplía en la ventana de tiempo para que puedan ser empleados muchas familias que encuentran su sustento a través de este sistema productivo y por eso es una política de Estado en la provincia de Entre Ríos, generar este apoyo como lo hacemos también con otras cadenas de valor”, concluyó.



El gobernador Bordet estuvo en las instalaciones de la empresa, junto al ministro de Economía, Hugo Ballay; el presidente de CTM, Luis Benedetto, Luis Benedetto; el gerente General de la firma, Gonzalo Carlazara; y su presidente, Juan Ramón Paredes; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el senador provincial, Armando Gay; y el diputado provincial, Néstor Loggio. Fondo Multisectorial de Salto Grande En el marco del Programa de Integración y Desarrollo de la Región de Salto Grande, cuya obra emblemática es la readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia, se ejecuta el Componente 1, entendiendo que las obras de infraestructura son una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo territorial.



Ese Componente está conformado por una serie de acciones tendientes a fomentar las sinergias en el territorio, dado que el fin último del Programa es contribuir al aumento de la competitividad de los sectores productivos y turísticos de la región binacional de Salto Grande, comprendiendo a los departamentos Concordia, Colón y Federación.



A partir de un diagnóstico inicial del territorio, se diseñaron una serie de tareas necesarias para fomentar el desarrollo territorial. En tal sentido, dentro de la planificación del el Componente 1, y junto a otras herramientas, se encuentra el Fondo Multisectorial de Salto Grande, cuyo objetivo es promover soluciones innovadoras para la mejora de la competitividad de cadenas productivas y servicios turísticos con potencial de integración binacional.



El FMSG, es una línea de aportes no reembolsables que beneficia a empresas de diversos rubros que se encuentran operando en los departamentos de Concordia, Colón y Federación. El presente Fondo opera a través de una ventanilla abierta de presentación de proyectos a financiar, ubicada en las oficinas de CAFESG. Posteriormente el comité de Asignación de Recursos, conformado por el Ministerio de Planeamiento, Producción, las Universidades (UADER, UNER y UTN Concordia) y el sector privado (representado por las cámaras y asociaciones de la región) evalúa y aprueba los proyectos.



El procedimiento para la ejecución de los Aportes No Reembolsables consiste en que, una vez aprobados los proyectos, las empresas invierten, se realiza una auditoria y se procede a efectivizar la devolución, de acuerdo a la línea de presentación. Cabe destacar que la más utilizada hasta el momento es “inversión”, y se devuelve un 40% de la inversión con tope de 15.000 USD (pesificados al tipo de cambio oficial). Sin embargos el FMSG cuenta con otras líneas como innovación, apoyo a emprendedores, fomento a la exportación, entre otros.