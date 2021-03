Bordet proyecta más obra pública para los municipios, en conjunto con Nación

El gobernador acompañó al intendente Alfredo Francolini y aseguró: “Trabajamos en una agenda de obras común provincia y municipios que nos permitan generar calidad de vida a los vecinos".



Recordó que "tuvimos cuatro años donde la obra pública nacional prácticamente no existió y teníamos que realizar las obras con fondos provinciales en muchos municipios. Hoy esa situación cambió y al haber mucha obra pública nacional se liberan fondos provinciales también para ser afectados en las ciudades y realizar convenios de cooperación más allá de las obras. Eso nos permitan mejorar condiciones socioculturales y de seguridad en las ciudades que generen calidad de vida en los vecinos".



"Es la forma de trabajar, de manera articulada", dijo y aclaró que "no lo hacemos sólo con la ciudad de Concordia sino que lo llevamos adelante en toda la provincia y con otros municipios de otros signos partidarios porque la gestión tiene que abarcar al conjunto de los entrerrianos". Pandemia Por otro lado expresó: "Estamos en medio de una pandemia, algo para la cual cuando asumimos en diciembre de 2019 no la teníamos prevista. Esto no estaba en el horizonte de ninguna predicción para lo que nos iba a tocar desarrollar y de golpe el planeta se conmocionó por una pandemia".



En ese marco, repasó cómo se preparó el sistema de salud para hacer frente a la pandemia y dijo: "Llevamos adelante gestiones que permitieron ir generando la posibilidad de que el sistema de Salud pueda soportar de la mejor manera la pandemia, cosa que efectivamente ocurrió, porque preparamos para eso el Sistema de Salud. Se trabajó en equipo, los intendentes y particularmente acá en Concordia se cumplió un rol destacadisimo para poder contener esa etapa".



Agregó que "ahora estamos en una etapa de vacunación y en Concordia se está aplicando la vacuna de manera ejemplar”, valoró.



Tras realizar un repaso del trabajo que se viene realizando en la provincia, comentó: “Hace más de un año que estamos en esta situación, estamos trabajando a full todos los días y además atendiendo todo el resto de la problemática que requiere la actividad de gestión, de la obra pública y de otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo productivo, con el empleo, con la generación de oportunidades para mucha gente que la ha pasado muy mal en esta pandemia”, expresó.



La ceremonia donde el intendente dirigió su mensaje anual al Concejo Deliberante se realizó en el Centro de Convenciones de Concordia, donde también participaron el ministro de Economía, Hugo Ballay; el presidente de la Cámara Diputados, Ángel Giano; el senador provincial, Armando Gay; y el presidente de CTM, Luis Benedetto; y demás funcionarios municipales.



"Concordia es una ciudad muy importante, es la segunda de la provincia y además todos saben que tengo un afecto muy especial por mi ciudad. Venimos trabajando en una agenda común con Alfredo Francolini y lo hemos hecho antes con Enrique Cresto para poder generar desde la provincia y desde Nación la articulación necesaria para lograr obras que son importantes y trascendentes, pero además para generar otro tipo de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos".