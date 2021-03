Es ley Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

El pasado jueves se realizó la Sesión Ordinaria Nº 2 del Período Legislativo 142º, presidida por el vicepresidente 1º del cuerpo, el senador Daniel Olano (Islas del Ibicuy- Frente Justicialista).



El debate legislativo se celebró en el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, para poder garantizar el distanciamiento necesario en el marco de las medidas de prevención por el Covid-19.



Entre otras iniciativas, se trató sobre tablas y se aprobó el proyecto de ley de autoría del senador Adrián Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista), por el que se ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, del predio que ocupa la Sinagoga de Colonia Sonnenfeld, San Gregorio, Colonia Clara, Distrito Bergara del departamento Villaguay, ubicada en un predio de mayor superficie, dispuesto por Ley Nº 10.259 y 10.688. (Nº 19.733 M.E.). Expediente Nº 13.914.



Igualmente se aprobó por unanimidad un proyecto de ley venido en revisión de Diputados por el que se declara integrantes del Patrimonio Cultural a las Colectividades radicadas en la provincia. Pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa el representante del Departamento Paraná, Juan Carlos Kloss.



Asimismo, se aprobó sobre tablas el proyecto de Ley de autoría del senador Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Justicialista), por el que se ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación dispuesta por Ley Nº 10.237, 10.453 y 10.626 -Inmuebles de propiedad privada ubicados en la ciudad de San Salvador, con destino a la ampliación del cementerio municipal. (Nº19.741 M.E.). Expediente Nº 13.916. Pliegos Además, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet elevó el pedido de acuerdo para ocupar cargos en la Justicia, cinco Jueces de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, y 12 Agentes Fiscales. A continuación, se detallan los nombres:



Dra. María Florencia América Amore, para ser nombrada Jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú. (Nº19.755 M.E.). Expediente Nº 13.918.





Dra. Celina Itatí Ansaldi, para ser nombrada Jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay. (Nº 19.757M.E.)Expediente Nº 13.919.





Dra. Noelí Gabriela Ballhorst, para ser nombrada Jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 3 de la ciudad de Concordia. (Nº 19.758 M.E.). Expediente Nº 13.920.





Dr. Dante Abel Command, para ser nombrado Juez del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de la ciudad de Colón. (Nº 19.759 M.E.) Expediente Nº 13.921.





Dra. Josefina Beatriz Etienot, para ser nombrada Jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Diamante. (Nº 19.760 M.E.) Expediente Nº 13.922.





Dra. Nadia Paola Benedetti, para ser nombrada Agente Fiscal de la ciudad de Villaguay. (Nº 19.761 M.E.) Expediente Nº 13.923.





Dra. María José Labalta, para ser nombrada Agente Fiscal Nº 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay. (Nº 19.762 M.E.) Expediente Nº 13.924





Dr. Matías Raúl Argüello de la Vega, para ser nombrado Agente Fiscal de la ciudad de Chajarí. (Nº 19.763 M.E.) Expediente Nº 13.925





Dr.Fernando René Martínez, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 1 de la ciudad de Gualeguay. (Nº 19.764 M.E.) Expediente Nº 13.926.





Dr. Facundo Javier Barbosa, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 2 de la ciudad de Gualeguay. (Nº 19.765 M.E.) Expediente Nº 13.927





Dra. Susana Griselda Irurzun, para ser nombrado Agente Fiscal de la ciudad de Federal. (Nº 19.766 M.E.)



Dr. Gonzalo Ariel Badano, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú. (Nº 19.767 M.E.) Expediente Nº 13.929





Dr. Juan Manuel Pereyra, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 3 de la ciudad de Gualeguaychú. (Nº 19.773 M.E.) Expediente Nº 13.930





Dr. Pablo Jorge Garrera Allende, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 2 de la ciudad de Concordia. (Nº 19.774 M.E.) Expediente Nº 13.931





Dr. Mario Andrés Figueroa, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 3 de la ciudad de Concordia. (Nº 19.775 M.E.) Expediente Nº 13.932





Dr. Gustavo Esteban Confalonieri, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 7 de la ciudad de Concordia. (Nº 19.776 M.E.) Expediente Nº 13.933.



Dra. Julia Elena Rivoira, para ser nombrado Agente Fiscal Nº 8 de la ciudad de Concordia. (Nº 19.7677 M.E.) Expediente Nº 13.934. Homenajes Al turno de los homenajes, la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) conmemoró el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres y destacó las actividades que se realizan en la provincia, en el marco de las Semana de las Mujeres Trabajadoras. "Quiero rescatar y recordar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos que nos han allanado el camino para que hoy continuemos con estas conquistas", expresó la legisladora. Seguidamente, agradeció a la Vicegobernadora "porque ella nos ayudó a visibilizar la problemática de la mujer y también la posibilidad de ser parte de la Red para la Igualdad, logrando el año pasado la Ley de Paridad Integral", remarcó Gieco.