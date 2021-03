Nombres y detalles de la denuncia penal contra Macri y funcionarios

Política Gobierno presentó la denuncia penal contra Macri por el acuerdo con el FMI

La Oficina Anticorrupción (OA) formalizó este viernes una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5 contra el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su Gobierno por defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.La denuncia se motorizó tras un informe del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación sobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018.¿Pero quiénes son los otros funcionarios involucrados en la denuncia por la fuga de capitales? La medida, además de a Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación, incluye al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; al exministro de Finanzas y Presidente del Banco Central, Luis Caputo y a Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como expresidentes del Banco Central.Según la denuncia de la OA, todos los funcionarios "tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos"."Hemos visto cómo de modo sistemático los imputados dictaron distintas normas destinadas a flexibilizar el mercado de cambios, eliminaron el encaje para el ingreso de divisas y el plazo de estadía mínima que regulaba los movimientos transfronterizos de capitales, eliminaron las obligaciones de ingresar y liquidar las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios, flexibilizaron el sistema de información correspondiente al Régimen Informativo de Operaciones de Cambio (RIOC) y eximieron del pago de impuestos a los rendimientos de las letras del BCRA", indica el informe.También describe cómo los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), entre otras autorizaciones necesarias.Por último, el texto señala de qué modo los u$s44.500 millones que ingresaron al BCRA mediante el crédito del FMI, "fueron utilizados para el salvataje de las Lebacs emitidas y de qué modo salieron del país mediante la formación de activos externos".Para la OA, los funcionarios denunciados "no equivocaron el camino". "Por el contrario, se trata de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad", concluye.Ámbito.com.