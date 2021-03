Presencia nacional en conversatorio sobre "Economía con Perspectiva de Género"

Tuvo la participación de la directora de Economía, Igualdad y Género de la Nación, Mercedes D'Alessandro. En diálogo con Elonce TV, aseveró: "La charla es sobre cómo construir economía feminista, economía con perspectiva de género. Venimos acompañando la agenda del intendente de Paraná, como de la vicegobernadora de la provincia, que buscan la paridad tanto en el ámbito legislativo y de toma de decisiones, como también en la participación económica de las mujeres".



Al encuentro lo presidieron también, además de Mercedes D'Alessandro, la vicegobernadora, Laura Stratta, el intendete Adán Bahl, y autoridades de la casa de altos estudios.



"Venimos trabajando sobre las encuestas del uso del tiempo. Estas encuestas nos muestran que las mujeres realizan tres veces más tareas domésticas y de cuidado al interior de los hogares que es una de las claves para entender por qué cuando salen al mercado laboral, tienen menso acceso a los puestos de trabajo formal, mayores niveles de desempleo, ganan menos", indicó D'Alessandro.



De la misma manera dijo: "Si a las tareas que realizan las mujeres al interior del hogar, les pusiéramos un precio, si le pusiéramos ese valor, encontramos que representa un 15 % del PBI y que es un sector que tiene mayor peso, aún más que la industria o el comercio, que son los sectores más pujantes de la economía nacional, por eso decimos que es tan relevante entender las dimensiones de los trabajos de cuidado, porque no solo es un sector que motoriza la producción en todo el sentido de la palabra, sino que al hacerse de manera no paga, lo que está generando es un costo de oportunidad a mujeres que dedican tanto tiempo a tareas hogareñas que no tiene tiempo para conseguir un trabajo pago y tener ingresos".



Por su parte, Laura Stratta, vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos , que acompañó el evento, manifestó que la Ley de Igualdad es un ejemplo para la búsqueda y construcción de caminos, de redes y generar paridad en todos los ámbitos de la vida social, no solo en lo político, sino también en las instituciones de la sociedad civil. Hay una mujer en la Cámara de la Construcción, también tenemos mujeres ocupando espacios en el ámbito sindical; en la facultad de Ciencias Económicas hay también una Tecnicatura que va a trabajar el tema de los cuidados".



A su vez agradeció al "Gobernador y al intendente" ya que "no hubiésemos logrado conquistas en el marco de la agenda de género si no hubiera varones que están comprometidos con esta causa".



La vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas dijo que "es un gusto recibir en este lugar, a la disertante, con un tema que está en agenda. No solo para esta facultad, sino también para la UNER en general, es una temática de la que nos interesa apostar y también aprender".



En tanto, el intendente Adan Bahl se mostró "muy contento con estas actividades que se vienen desarrollando durante esta semana". Entendió que los trabajos de Mercedes D'Alessandro, "Han permitido visibilizar esta diferencia que tienen los impactos, sobre todo las variables económicas que impactan de manera muy distinta en hombres y en mujeres. Es necesario visibilizarlo si queremos hacer cambios y lograr achicar esta brecha en la diferencia de género". Elonce.com.