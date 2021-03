La publicación del libro de Macri en Mercado Libre se llenó de críticas y burlas

Qué dijeron los usuarios sobre el libro

Mauricio Macri lanzó este jueves “Primer Tiempo”, su libro en el que repasa sus cuatro años de gestión como presidente, incluyendo “logros y duras batallas”.El ejemplar se vende a través de la plataforma de Mercado Libre en la tienda oficial de Editorial Planeta, y como toda publicación de esa web, recibió las preguntas de los usuarios. Pero en este caso, las consultas fueron burlas y fuertes críticas al ex mandatario.Sin embargo, no todo fue como hubiera deseado el exmandatario. El posteo se llenó de comentarios de los usuarios, y no precisamente para poder conseguir el libro.Al ingresar a la publicación oficial de Editorial Planeta en Mercado Libre se pueden visualizar cientos de preguntas de distintos usuarios que se encargaron de defenestrar a Macri. Desde consultas sobre si el libro venía con reposera hasta las más fuertes acusaciones por las causas de Panama Papers, del Correo Argentino o por el espionaje ilegal durante su mandato. También preguntaban si podrían hacer canjes por cerveza o verduras o si era un libro para colorear o de ciencia ficción.Los usuarios no se cansaron de comentar el post con estas desopilantes críticas hacia el ex presidente, al punto que los trabajadores de Planeta decidieron copiar y pegar el mismo mensaje en todas aquellas preguntas que no eran para interesados en comprar el libro: "Estamos para responder preguntas de interesados en la compra del libro. Solicitamos que respete nuestra tarea ya que nosotros estamos trabajando", responden desde Planeta en cada una de las cargadas al ex mandatario.Mercado Libre permite hacer consultas al vendedor, en este caso Editorial Planeta, algunas de las interpelaciones fueron las siguientes: