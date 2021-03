Detalle de los convenios que el gobernador Bordet firmó con el ministro Arroyo

Acciones descentralizadas

Arroyo señaló a Entre Ríos como "modelo" en políticas de inclusión y trabajo

Detalle de los convenios

Recorrida

El gobernador Gustavo Bordet recibió este jueves al ministro nacional con quien rubricó convenios, un acta de compromiso junto a Uader para capacitar en la atención a adultos mayores y entregó microcréditos a 17 municipios y herramientas a emprendedores de la economía social. Los acuerdos tienen como finalidad potenciar la ayuda social en la niñez y la vejez, y también vincular el trabajo con la asistencia a partir de la entrega de máquinas y herramientas y mejorar la urbanización a los barrios más vulnerables.En el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, el ministro nacional destacó "la posibilidad de trabajar siempre en conjunto al gobernador Bordet, quien plantea permanentemente el desarrollo local, generar políticas de inclusión y de trabajo. Estamos trabajando muy articuladamente".Y agregó: "Con el gobernador Bordet venimos trabajando mucho desde el principio de gestión, cuando el 18 de diciembre de 2019 pusimos en marcha la tarjeta Alimentar en Concordia. También en lo que tiene que ver con desarrollo local, con reconstruir por el lado del trabajo y con mejorar la situación social".Acompañaron al mandatario en la actividad, la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el intendente de Paraná, Adán Bahl; y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.En tanto, al hacer uso de la palabra, el gobernador Bordet destacó el trabajo en materia social realizado durante la pandemia, cuyos resultados se están empezando a percibir, y aseguró que desde su gestión se realiza una tarea descentralizada y universal hacia los municipios en políticas sociales."La jornada de trabajo que estamos desarrollando con el ministro Daniel Arroyo tiene mucho que ver con la forma que comenzamos a enfocar y a trabajar sobre las políticas públicas sociales desde la primera semana de gestión en diciembre de 2019. "No había pandemia pero sí una pobreza extremadamente alta que se había disparado y no existía ninguna política social que la contenga efectivamente y había que salir con medidas muy rápidas para llegar a muchas familias entrerrianas", agregó y luego recordó que apenas asumió el presidente Alberto Fernández "se hizo en Concordia el lanzamiento de la tarjeta Alimentar que posibilitó que muchas familias, sin intermediarios, pudieran ir al cajero, retirar dinero y comprar alimentos en cualquier comercio de la ciudad donde vivía, además de dinamizar económicamente a la comunidad".Más adelante, resaltó que el "haber instrumentado el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de manera tan rápida posibilitó que un universo muy grande de trabajadores y trabajadoras de la economía formalizada, y también de la informal, pudiera tener la posibilidad de un sustento que le permitiera cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar. "Esto tuvo una efectividad muy grande", remarcó, al tiempo que enumeró otras medidas impulsadas por el gobierno nacional para contener a los argentinos en la pandemia, entre ellas la afectación de recursos para "sostener el empleo y el consumo alimentario de las familias. Visto a la distancia, cuando parece que muchas cosas se olvidan, este tipo de políticas sociales han dado un gran resultado en nuestro país y provincia".Y subrayó: "Esto es bueno reconocerlo porque cuando se está en gestión pensamos para adelante. Todos estos convenios firmados hoy tendrán un efecto importantísimo para adelante. El efecto del convenio que firmamos con los municipios para microcréditos por casi 20 millones de pesos será prácticamente instantáneo. La semana que viene tendrán depositado en las cuenta de cada municipio el dinero", ejemplificó, y agregó: "Pero también hay que mirar para atrás cómo se construye este diseño de políticas sociales que permiten en tiempos realmente complejos generar oportunidades para muchísimas familias que si no quedan absolutamente fuera del sistema", sostuvo el gobernador.Más adelante, dirigiéndose al ministro Arroyo, le expresó su reconocimiento por el trabajo conjunto. "Has venido muchas veces aquí a la provincia con tus funcionarios y nuestros funcionarios. La comunicación y el diálogo es frecuente, y esto nos permite ir resolviendo los problemas que se nos presentan. Muchos de los cuales, uno ya lo tiene previsto, y otros -como la pandemia- siguen siendo imprevistos, pero le ponemos el cuerpo todos los días desde los gobiernos nacional, provincial y hacen lo propio los intendentes en cada lugar", reiteró.Referenció los convenios firmados, el mandatario explicó que desde la provincia se hace de forma descentralizada. "Lo trabajamos directamente con cada municipio. Entendemos que el trabajo de territorio en el campo de trabajo lo tienen que hacer los intendentes porque son quienes son los que tienen el conocimiento cabal de cada municipio. Por otro lado, quienes reciben permanentemente la demanda son los municipios, y donde la provincia y la Nación son entelequias más lejanas para quien tiene un problema. Lo digo desde el conocimiento de ser intendente de mi ciudad durante ocho años. Entonces, esa descentralización de los programas que estamos firmando nos permite justamente garantizar que sean bien aplicados y de tener la posibilidad de llegar de forma rápida y efectiva a municipios y comunas. Y lo hacemos con todos los municipios. Aquí, presencialmente y virtualmente, hay conectados municipios de todos los colores políticos, porque entendemos que no podemos generar diferencias en temas tan sensibles y tan lacerantes en nuestra sociedad, como la falta de alimentos o la falta de trabajo", subrayó el gobernador y agregó que "esto nos compete a todos y lo hacemos de manera universal con todos los municipio".Luego afirmó que "del mismo modo, trabajamos con las organizaciones sociales no gubernamentales que se suman a la tarea cotidiana y que en pandemia nos han ayudado mucho. También garantizan el apropiado y correcto manejo de los recursos y esta forma de trabajo, donde se articulan la voluntad y el esfuerzo de llegar con soluciones rápidas, nos da un resultado muy bueno"..Luego manifestó: "Nos falta mucho, pero ha habido un cambio diametralmente opuesto al que teníamos en las políticas sociales en la Argentina. Si no hubiese sido así, con una pandemia el resultado hubiese sido desastroso".Finalmente, agradeció al ministro Arroyo y a todo su equipo por el "acompañamiento permanente de siempre" y transmitió a "los intendentes que están presentes y a los de manera virtual conectados, el permanente compromiso de seguir trabajando por este camino para ir resolviendo los problemas que son comunes a todos".Durante su discurso, el ministro Arroyo, mencionó las cinco cuestiones centrales sobre las cuales se firmaron convenios en la oportunidad. Uno de ellos el de Primera Infancia, donde "nuestro objetivo es claro, que todos los chicos y chicas vayan a sala de 3, 4 y 5 años. La pobreza mayor se da en los más chicos y para achicar la desigualdad tenemos una primer tarea: que todos vayan al jardín"."Estos convenios que estamos firmando, que representan en total casi 760 millones de pesos entre la remodelación, los arreglos, los espacios de primer infancia, los niños, las becas, tienen el objetivo de que tengamos salas de 45 días a dos años. Y segundo lugar, que vayan a sala de tres, cuatro y cinco años", detalló.Sobre el convenio para microcréditos, explicó que "en este caso es con 17 municipios, para generar un fondo de crédito para máquinas, herramientas e insumos para poder trabajar".Al respecto, aseguró que "es un modelo lo que hace Entre Ríos en esa línea, con el banquito de Buena Fe que tiene historia en la provincia. Nosotros venimos a acompañar lo mucho y bueno que viene haciendo hace tiempo la provincia", aseguró y precisó que "son 20 millones de pesos pero no es el monto ni los 17 municipios, sino reconstruir de abajo hacia arriba. Es lo que plantea el gobernador: desarrollo local, máquinas y herramientas para trabajar".En cuanto al tercer acuerdo, destacó la vinculación entre trabajo y los adultos mayores que se plantea a través de la capacitación. "Se trata de 500 personas que están cobrando planes sociales a través de Potenciar Trabajo, que se van a capacitar en el cuidado de adultos mayores", detalló."Hay cinco sectores productivos que van a generar trabajo en los próximos tiempos: la construcción; la producción de alimentos; la actividad textil; el reciclado; y el cuidado de personas. Y acá estamos poniendo en marcha una capacitación con la universidad y con esto estamos vinculando planes sociales con trabajo", sentenció Arroyo.En cuanto al cuarto eje, la urbanización de los asentamientos y barrios populares, señaló: "Es tiempo de vincular derechos y trabajo", dijo.Y en cuanto al quinto punto, subrayó: "Es tiempo de reconstrucción, el año pasado sostuvimos la situación social; hoy tenemos que transformarla y darla vuelta, es reconstruir por el lado del trabajo".Por último, agradeció al gobernador y expresó: Nosotros aprendemos de la provincia de Entre Ríos, copiamos mucho. Lo de microcréditos lo vamos a llevar a otro lado y lo que estamos haciendo con adultos mayores también".Y completó: "Si a comienzos del año pasado estuvimos muy orientados a sostener la situación alimentaria, que fue durísimo durante la pandemia, este año queremos ser juzgados por cuánto trabajo, por cuánta reconstrucción, por cuánta gente le va mejor. Por cuántos chicos hay en los jardines de infantes, por cuántos barrios han mejorado, por cuánta gente tiene máquinas y herramientas para trabajar. Esa es nuestra tarea y nuestra misión", finalizó.A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, mencionó: "Si algo nos mostró la pandemia fue la necesidad de fortalecer y repensar las políticas públicas en territorio; y justamente ese camino fue el que nos marcó nuestro gobernador Gustavo Bordet, con ejes específicos que puso en agenda y nos que instó a trabajarlos articuladamente, no solo entre todos los ministerios sino de manera conjunta entre Nación, provincia y municipio, porque esa es la forma que nos permite avanzar con respuestas concretas en pos del beneficio de la comunidad".En el marco del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local, Potenciar Trabajo, el gobierno de la provincia firmó un Acta Compromiso con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Uader, a fin de acordar acciones para formar recurso humano calificado en la atención y cuidado de personas mayores, por lo cual mediante el compromiso rubricado se acuerda el dictado de un curso de capacitación de cuidadores domiciliarios de Adultos Mayores, destinado a 500 personas de 24 localidades de Entre Ríos.Seguidamente, y en el mismo marco, el ministro de Desarrollo Social de la Nación hizo entrega al mandatario provincial de los convenios de transferencia de fondos a 17 municipios entrerrianos, en el marco del programa de Microcréditos. Se trata de los municipios de San José, Diamante, Colonia Avellaneda, Villaguay, Ibicuy, Villa Paranacito, Villa Elisa, Colón, Concordia, Feliciano, General Galarza, Larroque, Maciá, Villa Libertador San Martín, Tala, Nogoyá y Hernández.Durante la actividad también se concretó la firma de un convenio de cooperación en el marco del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, entre provincia y Nación junto a la Política de Universalización de la Educación Inicial, con el objetivo de generar relaciones de cooperación y coordinación tendientes a incrementar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil. Además se rubricó otro de igual tenor entre el Ministerio, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y la municipalidad de Paraná, que tiene como fin promover el desarrollo de acciones conjuntas para fortalecer las capacidades de crianzas de las familias en situación de vulnerabilidad con niñas y niños de 0 a 4 años, mujeres embarazadas y otras personas gestantes.En este marco, el intendente de Paraná, Adán Bahl, manifestó: "Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el crecimiento. Por eso, una de nuestras prioridades en política pública es atender las necesidades nutricionales, sanitarias y de desarrollo de nuestros niños. La firma de este convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Nación para la creación de un espacio de crianza comunitaria en el CIC Humito, aporta una herramienta fundamental para acompañar a las familias y garantizar los derechos de los más chicos".De igual manera, se rubricó un acuerdo marco entre las carteras de Desarrollo Social nacional y provincial a través del cual se posibilitará la suscripción de convenios específicos.Finalmente, durante la jornada, se entregaron herramientas a emprendedores de la Economía Social entrerriana en el marco del Programa nacional Banco de Herramientas, que se trabajó en la provincia en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.Durante su paso por la capital provincial, y luego de la actividad en el CPC, el ministro de Desarrollo Social de la Nación visitó el Complejo Escuela Hogar Eva Perón, de Paraná, una de las escuelas seleccionadas para la implementación del Potenciar Trabajo, en la cual los beneficiarios del programa realizan tareas de mantenimiento de la institución, tales como desmalezado, pintura, limpieza de canaletas y de tanques.Seguidamente, Arroyo concurrió a la Cooperativa de Reciclado Nueva Vida Ltda., donde recorrió las instalaciones y dialogó con sus integrantes. Finalmente, el ministro arribó al CIC Humito donde, además, rubricó un convenio con la municipalidad de Paraná.De la actividad también participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner; y el titular y la vocera de la Comisión Nacional de Microcrédito, Alberto Gandulfo y Verónica Aguilera, respectivamente. También estuvieron el secretario de Economía Social de la provincia, Luis Precerutti; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Jimena Osuna; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun; los presidentes municipales de Diamante, Juan Carlos Darrichón; Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; Hernández, Enrique Gaioli; Villa Elisa, Susana Lambert; Tala, Luis Schaaf; Nogoyá, Rafael Cavagna; General Galarza, Fabián Menescardi; San José, Gustavo Bastian; y el vice intendente de Villaguay, Gonzalo Devetter.Mientras que de manera virtual participaron los intendentes de Ibicuy, Gustavo Roldan; Villa Paranacito, Gabriel García; Colón, José Luis Walser; Feliciano, Damián Arévalo; Larroque, Leonardo Martín Hassell; Maciá, Juan Diego Conti; Concordia, Alfredo Francolini; Villa Libertador San Martín, Raúl Casali; y Villaguay, Claudia Monjo.